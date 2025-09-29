© Foto: Yegor Aleyev - picture alliance/dpa/TASSDie OPEC+ bereitet für November eine weitere Erhöhung ihrer Förderquoten vor. Nach Monaten der Produktionserhöhungen zielt das Kartell mit einer aggressiven Preispolitik darauf ab, Marktanteile zurückzuerobern.Die Förderländer der OPEC+ stehen kurz vor der Entscheidung, ihre Ölförderung erneut auszuweiten. Nach Informationen aus Verhandlungskreisen wird bei einem Online-Treffen am 5. Oktober eine weitere Produktionssteigerung von mindestens 137.000 Barrel pro Tag für den November diskutiert - dieselbe Größenordnung wie der bereits geplante Oktober-Zuwachs. Damit setzt die Allianz aus den Mitgliedsländern der Organisation erdölexportierender Staaten (OPEC) und ihren Partnern, darunter …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE