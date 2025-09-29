Wien (ots/PRNewswire) -An diesem Internationalen Tag des Kaffees lädt der Premium-Kaffeeröster Julius Meinl aus Wien Kaffeeliebhaber dazu ein, inne zu halten, Kontakte zu knüpfen und die Freude zu feiern, die in jeder Tasse steckt. Am 1. Oktober 2025 erhalten Kunden, die in teilnehmenden Cafés und Verkaufsstellen einen Julius Meinl Kaffee bestellen ein Rubbellos - mit der Chance, sofort einen weiteren Kaffee gratis zu gewinnen.*Ein Moment zum Genießen:Für Julius Meinl ist Kaffee mehr als nur ein Getränk. Er ist ein Ritual, eine Auszeit, ein Moment zum Genießen. Ob als ruhiger Moment für sich selbst, als herzlicher Moment mit anderen oder als wohlverdiente Pause im stressigen Alltag - eine Tasse Kaffee bringt Freude in den Alltag."Rubbellose haben etwas einzigartig Nostalgisches und Fröhliches an sich. Dieser Moment der Vorfreude, die Hoffnung, der kleine Nervenkitzel ... Es ist eine kleine Geste, die ein Lächeln hervorruft und den Charakter von Julius Meinl perfekt einfängt.- Christina Meinl, Familienmitglied der 5. GenerationFeiern Sie mit uns den Tag des Kaffees!Am 1. Oktober laden wir Sie herzlich ein, ein teilnehmendes Café oder Restaurant in Ihrer Nähe zu besuchen, das Julius Meinl Kaffee serviert. Erleben Sie unvergessliche Kaffeemomente, echte Wiener Kaffeekultur - und ein kleines Extra voller Genuss und Gemeinschaft. Ganz gleich, ob Sie sich selbst etwas gönnen oder sich mit Ihren Lieben treffen - wir servieren Ihnen Glück in jeder Tasse. Bringen Sie Ihre Freunde mit, genießen Sie etwas Besonderes und sehen Sie, wer das Glück hat, zu gewinnen.Erheben wir unsere Tassen auf bedeutungsvolle Momente. Einen schönen Internationalen Tag des Kaffees!Die vollständigen Geschäftsbedingungen sowie die teilnehmenden Standorte finden Sie hier (https://juliusmeinl.com/de/scratch-and-win).* Verfügbar solange der Vorrat reicht in teilnehmenden Filialen.HINWEIS FÜR REDAKTEUREÜBER JULIUS MEINLJulius Meinl wurde 1862 gegründet und ist eine der ältesten Kaffeeröstereien der Welt und einetraditionsreiche Wiener Kaffeehausmarke. Das Engagement für Qualität ist seit fünf Generationen einMarkenzeichen der Familie. Mit mehr als 160 Jahren Erfahrung in der Beschaffung und Röstung ist Meinl ein bevorzugter Kaffeelieferant für Wiens führende Kaffeehäuser. Heute tragen Julius Meinl Kaffees und Tees dazu bei, bedeutungsvolle Momente für Kunden und Konsumenten auf der ganzen Welt zu schaffen, und werden in über 50.000 Hotels, Kaffeehäusern und Restaurants in 70 Ländern sowie in einer wachsenden Zahl von Einzelhandelsgeschäften verkauft.Julius Meinl | Internationaler Tag des Kaffees 2025 (https://juliusmeinl.com/de/scratch-and-win)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2782377/Julius_Meinl.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2388574/Julius_Meinl_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/julius-meinl-serviert-kaffee-mit-einer-uberraschung-zum-internationalen-tag-des-kaffees-302567462.htmlPressekontakt:Esther Rosenbaum,Julius Meinl Deutschland GmbH,E-Mail: rosenbaum@juliusmeinl.de; Agenturkontakt: Julia Martin,LHLK Agentur für Kommunikation GmbH,E-Mail: juliusmeinl@lhlk.de,Telefon: +49 89 720187 - 298Original-Content von: Julius Meinl Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69183/6126991