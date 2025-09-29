© Foto: Taidgh Barron - ZUMA Press WireDie Sony Financial Group startet mit einem Kurssprung an der Börse, während auch Asiens Märkte überwiegend zulegen.Mit einem spektakulärer Handelsstart hat die Sony Financial Group am Montag die Aufmerksamkeit in Asien auf sich gezogen. Die frisch abgespaltene Finanztochter von Sony Group legte bei ihrem Börsendebüt um 36 Prozent zu und übertraf damit deutlich die Erwartungen. Währenddessen entwickelten auch sich die asiatischen Leitindizes überwiegend positiv: Japans Märkte gaben leicht nach, andere Handelsplätze in der Region verzeichneten jedoch Zugewinne. Sony Financial Group erzielt 1 Billion Yen Börsenbewertung Die Aktie der Sony Financial Group wurde zum Handelsstart mit einem …Den vollständigen Artikel lesen ...
