Glarner Kantonalbank verbessert ihr Nachhaltigkeitsrating



29.09.2025 / 09:00 CET/CEST





Glarus, 29. September 2025 - Die Agentur Inrate erhöht das Nachhaltigkeitsrating der Glarner Kantonalbank vom bestehenden «B-» auf ein «B» - eine Anerkennung der stetigen Bemühungen der GLKB im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements.

Das Nachhaltigkeitsrating der Firma Inrate basiert auf einem ESG Impact Rating. Damit werden vor allem die Auswirkungen der Geschäftstätigkeit der bewerteten Unternehmung betrachtet und eingeordnet. Mit dem verbesserten Rating wird der Glarner Kantonalbank weiterhin eine positive Auswirkung auf Umwelt und Gesellschaft attestiert.

Konstanz und Transparenz

Die Nachhaltigkeitsstrategie der Glarner Kantonalbank gibt seit 2021 Leitsätze vor, die die Bestrebungen der Glarner Kantonalbank im Bereich Nachhaltigkeit steuern. Seither sind neben den steigenden regulatorischen Anforderungen auch bei den Produkten, in der Zielsetzung und im Reporting viele Massnahmen umgesetzt worden. Zudem wird seit letztem Jahr ein Nachhaltigkeitsbericht nach international anerkannten Berichtstandards GRI (Global Reporting Initiative) publiziert.

