Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 29
[29.09.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
LU2941599081
19,682,990.00
EUR
0
200,790,269.42
10.2012
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
LU2941599248
1,257,577.00
USD
0
12,955,389.15
10.3019
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
LU2941599834
823,122.00
GBP
0
8,319,405.56
10.1071
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
LU2994520851
11,330,763.00
USD
0
116,525,975.07
10.2840
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
LU2994520935
679,975.00
USD
0
6,840,157.24
10.0594
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
LU2994521073
25,000.00
USD
0
254,493.24
10.1797
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
LU2994521669
25,000.00
GBP
0
250,009.75
10.0004
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
LU2941599164
31,844.00
EUR
0
318,567.63
10.0040