Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 29
[29.09.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE00BN4GXL63
10,437,633.00
EUR
0
102,677,681.73
9.8373
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE00BN4GXM70
31,280.00
SEK
0
3,090,933.68
98.815
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE00BMQ5Y557
458,600.00
EUR
0
51,146,994.76
111.5286
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE00BMDWWS85
44,815.00
USD
0
5,437,416.65
121.3303
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE00BN0T9H70
53,803.00
GBP
0
6,337,421.01
117.7894
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE00BKX90X67
54,119.00
EUR
0
5,984,820.82
110.5863
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE00BKX90W50
15,507.00
CHF
0
1,536,029.81
99.054
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE000L1I4R94
1,809,711.00
USD
0
20,938,329.25
11.57
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE000LJG9WK1
507,732.00
GBP
0
5,222,647.65
10.2862
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE000JL9SV51
40,471.00
USD
0
482,653.80
11.9259
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE000BQ3SE47
3,710,547.00
SEK
0
416,938,778.20
112.3659
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE000LSFKN16
656,306.00
GBP
0
6,758,102.42
10.297
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE000LH4DDC2
272,747.00
EUR
0
3,053,697.25
11.1961
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE000WXLHR76
1,033,673.00
EUR
0
11,055,407.93
10.6953
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE000P7C7930
56,676.00
GBP
0
622,612.64
10.9855
Janus Henderson FTSE Indian Government Bond Short Duration Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE000061JZE2
957,028.00
USD
0
10,146,122.56
10.6017
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE000CV0WWL4
11,000,000.00
JPY
0
1,250,873,513.30
113.7158
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE0002A3VE77
700,000.00
EUR
0
8,382,801.83
11.9754
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE000YMBL844
2,206,139.00
USD
0
22,802,250.35
10.3358
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE000RH1ZG27
79,427.00
USD
0
832,876.09
10.4861
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE000CCQKON9
2,034,999.00
EUR
0
20,528,305.89
10.0876
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE000I8CR2Q4
5,005.00
EUR
0
50,448.00
10.0795
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.09.25
IE0009ZTL4B5
510,000.00
USD
0
5,409,293.89
10.6065