Diginex und Allocations verkünden strategische Partnerschaft zur Stärkung der ESG-Integration für Vermögensverwalter
Über Diginex
Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044), mit Hauptsitz in London, ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.
Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die "Global Reporting Initiative"), SASB (das "Sustainability Accounting Standards Board") und TCFD (die "Task Force on Climate-related Financial Disclosures"). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com.
Über Allocations
Allocations revolutioniert die Fondsadministration und ermöglicht Anlegern die Gründung von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles, SPVs) und private Fonds in Minutenschnelle in verschiedenen Rechtsordnungen, darunter Delaware, BVI und Cayman Islands, und kombiniert Rechts-, Bank-, Steuer- und Compliance-Dienstleistungen in einem einzigen, effizienten Arbeitsablauf. Mit einem Kundenstamm von über 30.000 Anlegern, mehr als 1.600 private Fonds und einem Vermögen von mehr als zwei Milliarden US-Dollar reduziert Allocations die Kosten und die Komplexität der Fondsverwaltung und ist damit ein zuverlässiger Partner für Fondsmanager auf der ganzen Welt.
Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.allocations.com/
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "glaubt", "hofft", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "projiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden.
Diginex
Investor Relations
Email: ir@diginex.com
IR Contact - Europa
Anna Höffken
Phone: +49 (40) 609186-0
Email: diginex@kirchhoff.de
IR Contact - US
Jackson Lin
Lambert by LLYC
Phone: +1 (646) 717-4593
Email: jian.lin@llyc.global
