Linz Am Rhein, Deutschland und Paris (ots/PRNewswire) -BIRKENSTOCK präsentiert das BIRKENSTOCK ATELIER - einen exklusiven Pop-up-Space im lebendigen Pariser Viertel Le Marais.Der temporäre Community-Space stärkt BIRKENSTOCKs Markenpräsenz in Paris und dient als Plattform für Storytelling, die Inszenierung von Handwerkskunst und kreativen Austausch. Das ATELIER schlägt eine Brücke zwischen BIRKENSTOCKs über 250 Jahre langer Schuhmacher-Tradition mit orthopädischen Wurzeln und der Pariser Kulturszene und erlaubt einen detaillierten Blick auf die Kreation legendärer BIRKENSTOCK Modelle wie die ARIZONA Sandale oder den BOSTON Clog, um die Markenwerte Qualität, Tradition und Funktion einmal mehr zu zelebrieren. In Form von immersiven Erlebnissen werden mehr als zweieinhalb Jahrhunderte Schuhmachertradition und orthopädische Innovation auf Basis von BIRKENSTOCKs Purpose zum Leben erweckt: allen Menschen das "naturgewollte Gehen" zu ermöglichen.EIN STUDIO VON MATERIALIEN, EIN ORT FÜR IDEENDie puristische Innengestaltung des ATELIER spiegelt BIRKENSTOCKs Bekenntnis zu zeitlosem Design, Qualität, und Funktion wider. Als signifikantestes Element fungiert Kork, ein natürliches, langlebiges Naturmaterial und das Fundament des Original BIRKENSTOCK Fußbetts - als Ausdruck des intrinsischen Markenengagements für Fußgesundheit. Die Einrichtung ist eklektisch und schlicht und greift die Charakteristik eines Ateliers auf, in dem Dinge mit Sorgfalt und Bewusstheit kreiert werden - so wie die Produkte von BIRKENSTOCK.EINE DYNAMISCHE COMMUNITYÜber einen Zeitraum von drei Monaten bietet das BIRKENSTOCK ATELIER ein kuratiertes Kulturprogramm an der Schnittstelle von Kunst, Design, Handwerk und Gesundheit, das der kreativen und vorwärtsgewandten Energie von Paris entspricht.Gäste erwartet ein vielfältiges Angebot an Künstlergesprächen, Live-Musik, -Workshops, Wellness-Ritualen und Community-Treffen für alle, die BIRKENSTOCKs Markenwerte teilen und über die Art wie sie sich kleiden, die Welt authentisch mitgestalten möchten.Ein Café und eine Bibliothek laden Gäste zum Verweilen ein, um in die BIRKENSTOCK Welt und Geschichte einzutauchen. Das "BOOK OF BIRKENSTOCK" und der mehrbändige Bildband "OLD MILLS NEVER DIE", zusammengestellt von Gerd Steidl mit Fotografien von Henry Leutwyler, Werner Bartsch und Jürgen Teller sowie eine Auswahl der grafischen Arbeiten von Carl Birkenstock, nehmen Besucherinnen und Besucher mit auf eine visuelle Reise durch die Geschichte und Tradition von BIRKENSTOCK und gewähren Einblicke in die kulturelle Relevanz der Marke über Dekaden hinweg.HANDWERKSKUNST PAR EXCELLENCE: DER UTTIIm Mittelpunkt des BIRKENSTOCK ATELIER steht der UTTI, eine moderne Neuinterpretation des klassischen Mokassins, und gleichermaßen die perfekte Verkörperung von Handwerkskunst, Qualität und Zeitlosigkeit. Dieser geschlossene Schuh repräsentiert die funktionale DNA von BIRKENSTOCK und ist zugleich der perfekte Begleiter für urbane Abenteuer. Ausgestattet mit integriertem DEEP BLUE FOOTBED das den natürlichen Bewegungsrhythmus aufgreift, gepaart mit seiner zeitlos ästhetischen Silhouette unterstreicht der UTTI die Intention und Funktion von BIRKENSTOCK par excellence.AKTIVIERUNG RUND UM FUSS- UND KÖRPERFLEGEMit zielgerichteten Aktivierungen, die Gesundheit und Wohlbefinden als eine fundierte und ganzheitliche Praxis verstehen, wird die BIRKENSTOCK Care Essentials Produktreihe zum Leben erweckt. Auf Basis seiner langen Tradition der orthopädischen Expertise hat BIRKENSTOCK eine Kollektion von Fußpflege Produkten entwickelt, die jedem Menschen nicht nur das naturgewollte GEHEN, sondern auch eine naturgewollte PFLEGE ermöglichen.Darüber hinaus stellt das BIRKENSTOCK ATELIER exklusiv in Europa, die brandneue CARE ESSENTIALS Körperpflege-Linie vor. Die neue Bodycare Kollektion umfasst vier sorgfältig formulierte Produkte aus 100 % natürlichen, veganen und COSMOS-Natural-zertifizierten Inhaltsstoffen. Damit bleibt BIRKENSTOCK seinem Grundsatz treu, ebenso schlichte wie wirksame Produktformeln mit kontrollierten und getesteten Inhaltsstoffen und nachgewiesener Wirksamkeit zu entwickeln, die in Deutschland hergestellt werden.Besucherinnen und Besucher haben im Rahmen der Aktivierung die Gelegenheit, die sinnlichen und funktionalen Eigenschaften der BIRKENSTOCK Pflegeprodukte mit allen Sinnen selbst zu erleben.INFORMATIONEN FÜR DIE REDAKTIONBIRKENSTOCK ATELIER16. September bis 21. November 2025Adresse: 51 rue de Turenne, 75003 Paris - Le MaraisÖffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 11-17 UhrÜBER BIRKENSTOCKBIRKENSTOCK ist eine globale universale Marke, die sich gleichermaßen an alle Konsumenten unabhängig von geografischem Standort, Geschlecht, Alter und Einkommen wendet und einem klaren Purpose verpflichtet ist - dem Erhalt der Fußgesundheit. Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist BIRKENSTOCK eine zeitlose "Super Brand" mit einer kategorieübergreifenden Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte einer Lifestyle-Marke, die ihre Produkte in den Segmenten Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik definieren. BIRKENSTOCK ist der Erfinder des Fußbetts und hat das Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt.Mit weltweit rund 6.200 Mitarbeitern ist BIRKENSTOCK überzeugt, dass die Art und Weise, wie Dinge hergestellt werden, genauso wichtig ist wie das Produkt selbst. Um diese Qualitätsstandards zu gewährleisten, betreibt die Gruppe eine vertikal integrierte Fertigung und produziert alle Fußbetten in Deutschland. Darüber hinaus montiert BIRKENSTOCK über 95 % der Produkte in Deutschland und bezieht über 90 % der Materialien und Komponenten aus Europa. Die Rohstoffe werden nach den höchsten Umwelt- und Sozialstandards der Branche verarbeitet. Für die Materialprüfung verfügt das Unternehmen über hochmoderne wissenschaftliche Labore.Mit Hauptsitz in Linz am Rhein, betreibt die BIRKENSTOCK Group Vertriebsniederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in Brasilien, Japan, Südkorea, Dänemark, Polen, Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Norwegen, den Niederlanden, Dubai, Singapur und Indien.Birkenstock Group B.V. & Co. KG
Burg Ockenfels, Linz am Rhein, Deutschland
Weitere Informationen finden Sie auf www.birkenstock-group.com.
Unseren Onlineshop finden Sie unter www.birkenstock.com.