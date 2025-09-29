Hamburg (ots) -Das Hamburger Food-Tech-Startup goodBytz steigt mit einem Leuchtturmprojekt der U.S. Army in den Verteidigungssektor ein. Erstmals soll eine vollständig autonome Roboterküche für militärische Zwecke eingesetzt werden. Noch in diesem Jahr startet die erste Installation auf einer US-Basis in Südkorea. Im Frühjahr 2026 folgt eine zweite Anlage."Die Zusammenarbeit mit der U.S. Army ist Auftakt für eine größere Vision. Wir wollen die Ernährung in Defense-Szenarien grundlegend transformieren. Unser Ziel ist es, Soldatinnen und Soldaten weltweit rund um die Uhr mit frischen Mahlzeiten zu versorgen, unabhängig von Ort, Zeit und Personalverfügbarkeit", sagt Dr. Hendrik Susemihl, CEO und Co-Founder von goodBytz.Für goodBytz markiert der Deal den Einstieg in ein neues Marktsegment: Der erste Abschluss mit dem weltweit größten Verteidigungskunden und zugleich die erste Lieferung an einen NATO-Partner. In Zeiten wachsender geopolitischer Spannungen rückt damit eine Versorgungstechnologie in den Fokus, die auf Skalierbarkeit und Autonomie setzt.Mit der zweiten Auslieferung im Frühjahr 2026 präsentiert das Startup zudem seine neu entwickelte 20-Fuß-Containerlösung. Sie ist für Missionen in abgelegenen Regionen ausgelegt, wo klassische Versorgungsstrukturen an Grenzen stoßen. Die Lösung basiert auf Erfahrungen mit Kunden in Deutschland und Österreich und garantiert höchste Zuverlässigkeit selbst unter extremen Bedingungen."Wir sind stolz, diesen ersten Schritt mit der U.S. Army zu gehen. Dieser Erfolg beweist, dass goodBytz bereit ist, die anspruchsvollsten Kunden weltweit auf höchstem Niveau zu bedienen und markiert den Beginn unserer Expansion über Europa hinaus", so Susemihl weiter.Die Technologie eröffnet nicht nur neue Perspektiven im Verteidigungssektor, sondern auch in zahlreichen weiteren Bereichen, vom Event-Catering über humanitäre Einsätze bis hin zur Versorgung entlegener Industriestandorte. Damit erschließt goodBytz ein komplett neues Marktsegment und schafft eine skalierbare Lösung für hochwertige Verpflegung im großen Maßstab.Bildmaterial verfügbar unter: LINK (https://drive.google.com/drive/folders/1aovy_8F6Vej3a9mF3ftoWK3DifLFOKBy?usp=share_link)Über goodBytzgoodBytz ist ein Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Hamburg, das führend in der Entwicklung autonomer Roboterinfrastruktur für bessere Lebensmittelversorgung ist. Seit seiner Gründung 2021 hat sich goodBytz zum weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen für Lebensmittelautomatisierung entwickelt. Die modularen Automatisierungssysteme betreiben aktuell zahlreiche Verpflegungslösungen im B2B-Catering und in der Systemgastronomie. Als Herzstück dient eine intelligente Middleware Software, eine hardwareunabhängige, flexible Plattform, die die Effizienz in traditionellen Küchenumgebungen maximiert. goodBytz verfolgt die Mission, frische Lebensmittel jederzeit und für jeden zugänglich zu machen und treibt damit den technologischen Wandel in der Gastronomiebranche voran.Pressekontakt:Lea LeyLead PR & CommunicationsgoodBytz GmbHpress@goodbytz.comwww.goodbytz.comOriginal-Content von: GoodBytz GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162307/6127051