Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche stehen zahlreiche Datenveröffentlichungen auf dem Programm, die Einfluss auf das Marktgeschehen und insbesondere auf die Zinserwartungen haben könnten - sowohl in den USA als auch hierzulande, berichten die Analysten der Helaba.Den Auftakt gebe es bereits heute mit den vorläufigen Verbraucherpreisen in Spanien, gefolgt von den morgen anstehenden Preiszahlen in Frankreich, Italien und Deutschland sowie der EWU-Schnellschätzung am Mittwoch. Die Teuerungsrate liege knapp oberhalb des Zielbereichs der EZB. Im September zeichne sich ein etwas erhöhter Preisdruck ab und zudem ließen ungünstige Basiseffekte einen Anstieg der Jahresraten erwarten. Für die EZB gebe es daher keinen Grund, von ihrer abwartenden Haltung abzurücken und eine erneute Zinssenkung vorzunehmen. Auch Marktteilnehmer gingen mehrheitlich davon aus, dass der Zinssenkungszyklus beendet sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...