Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s) -2

EQS-News: Energy S.p.A. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognose Energy Group mit 13,6 Mio. Euro Umsatz in H1 2025: 50 % davon im Ausland erzielt; Extra-Großlösungen +31 % 2025-09-29 / 09:15 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Energy Group mit 13,6 Mio. Euro Umsatz in H1 2025: 50 % davon im Ausland erzielt; Extra-Großlösungen +31 % . Umsatzerlöse: 13,6 Mio. Euro, ein Rückgang von 29 % gegenüber 19,1 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2024 . EBITDA: Verlust von 403 Tausend Euro, eine Verbesserung um 87 % gegenüber einem Verlust von 3,2 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2024 . Nettoergebnis: Verlust von 1,9 Mio. Euro, eine Verbesserung um 55 % gegenüber dem Verlust von 4,2 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2024 . Nettofinanzverschuldung von 10,7 Mio. Euro (8,1 Mio. Euro zum 31. Dezember 2024) S. Angelo di Piove di Sacco (PD), 29. September 2025 - Die börsennotierte Energy S.p.A. (ISIN: IT0005500712), Muttergesellschaft der Energy Group, einem Hersteller von Komplettsystemen, führendem Anbieter von BESS (Battery Energy Storage System) sowie Cloud- und Engineering-Dienstleistungen, berichtet über die Entwicklung im ersten Halbjahr 2025. Davide Tinazzi, Chief Executive Officer der Energy Group, erklärte: "Energy hat seinen Wandel im Jahr 2025 fortgesetzt und auf das allgemeine Umfeld mit einer klaren Neupositionierungsstrategie reagiert, deren operativer Schwerpunkt im Einklang mit den Plänen der letzten Jahre steht. Die Gruppe durchläuft einen tiefgreifenden Transformationsprozess, der uns über den Wohnbereich hinausführt und uns zunehmend in groß angelegten Industrieprojekten etabliert. Wir haben unsere Investitionen in XL-Lösungen für den gewerblichen und industriellen Bereich verstärkt und entwickeln die Produktpalette Extra-Groß für Versorgungs- und Netzanwendungen. Wir investieren in Produktionskapazitäten, neue Räumlichkeiten und eine strukturierte Organisation mit einem kommerziellen Portfolio, das sich zunehmend auf XL- und XXL-Lösungen konzentriert. Parallel dazu treiben wir die Internationalisierung voran: Die DACH-Region hat Priorität, und das neue Büro in München dient als Brückenkopf zur Stärkung des technischen Supports und des Vertriebsnetzes. Unsere Wettbewerbsfähigkeit liegt in der Integration von Hardware und Software und der Fähigkeit, Dienstleistungen mit hohem Mehrwert anzubieten - von Software bis hin zur Cybersicherheit. Dieses Maß an Spezialisierung zeichnet uns in Europa aus. Die Zahlen dieses Halbjahres spiegeln diese Übergangsphase wider, obwohl der Auftragsbestand - der sich auf Großprojekte konzentriert - die Stärke unserer Strategie und das Interesse europäischer Kunden belegt. Wir sind entschlossen, diese Transformationsstrategie konsequent fortzusetzen und unsere Präsenz in den Märkten mit dem höchsten Potenzial zu stärken." H1 2025 KONSOLIDIERTE BETRIEBLICHE HIGHLIGHTS Der Umsatz belief sich auf insgesamt 13,6 Mio. Euro, was einem Rückgang von 29 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 (19,1 Mio. Euro) entspricht. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die sinkende Nachfrage im Wohnbereich und die nachlassende Nachfrage im gewerblichen Bereich zurückzuführen, die durch die Erwartungen im Zusammenhang mit Transition 5.0 und anderen fehlenden Anreizmaßnahmen verursacht wurde. Diese Faktoren haben sich auf die Verkaufsmengen und Preise und damit auf den Umsatz in diesem Zeitraum ausgewirkt. 50 % des konsolidierten Umsatzes werden in Italien erzielt. In der EU konzentrieren sich 80 % des Umsatzes auf vier wichtige Länder: Schweden, Österreich, die Schweiz und Belgien, was die Ausrichtung der Gruppe auf europäische Märkte mit hohem Potenzial bestätigt. Die Umsätze aus dem Rest der Welt vervollständigen die geografische Verteilung und zeigen eine noch begrenzte, aber wachsende Präsenz auf außereuropäischen Märkten. In Euro H1 2025 % H1 2024 % Veränd. Veränd. in % Umsatz Italien 6.829.652 50 10.443.892 55 -3.614.240 -35 Umsatz EU 4.897.387 36 8.538.274 45 -3.640.888 -43 Umsatz Nicht-EU 1.826.405 14 73.653 0 +1.752.752 n.s.

Der konsolidierte Umsatz nach Produktkategorien im ersten Halbjahr 2025 zeigt eine starke Fokussierung auf großformatige Lösungen: Der Umsatz mit XL-Produkten belief sich auf 3,1 Mio. Euro, was einem Anteil von 23 % am Gesamtumsatz entspricht und einem Anstieg von 31 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024. Der Umsatz mit kleinen und mittleren Produkten ging hingegen zurück, was den Übergang der Gruppe zu größeren Lösungen mit hoher Wertschöpfung widerspiegelt. Diese Entwicklungen bestätigen, dass die Neupositionierung im Gange ist, und stehen im Einklang mit der verfolgten Industrie- und Geschäftsentwicklungsstrategie.

In Euro H1 2025 % H1 2024 % Veränd. Veränd. in % Klein & Groß (<50 kW) 10.457.918 77 16.686.349 88 -6.228.432 -37 Extra Groß (>50 kW) 3.095.526 23 2.369.471 12 726.055 +31

Der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 wird größtenteils von Kunden erzielt, die als EPCs klassifiziert sind (37 %).

In Euro H1 2025 % H1 2024 % Veränd. Veränd. in % EPC / andere 5.015.262 37 1.226.204 6 +3.789.059 +309 Allgemeine Vertriebspartner 4.575.021 34 5.240.656 28 -665.635 -13 Spezialisierte Vertriebspartner 2.018.613 15 5.475.096 29 -3.456.484 -63 VAR 1.944.548 14 7.113.864 38 -5.169.316 -73%

ANZAHL DER VERKAUFTEN SPEICHERSYSTEME UND GESAMTKAPAZITÄT

H1 2025 H1 2024 Anzahl verkaufter Systeme 1.120 2.597 Gesamtkapazität 9,6 MW 9,9 MW

Das EBITDA wies einen Verlust von 403 Tausend Euro aus, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum (-3,2 Mio. Euro) darstellt. Dieses Ergebnis, das nahe der Gewinnschwelle liegt, unterstreicht die Wirksamkeit der vom Unternehmen ergriffenen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Margen und bestätigt die Widerstandsfähigkeit des operativen Managements trotz rückläufiger Umsätze.

Das konsolidierte EBIT wies im ersten Halbjahr 2025 einen Verlust von 1,4 Mio. Euro aus, nach Abschreibungen und Wertminderungen in Höhe von rund 1 Mio. Euro.

Das Nettoergebnis verbesserte sich, blieb jedoch mit einem Verlust von 1,9 Mio. Euro weiterhin im negativen Bereich (-4,2 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2024).

KONSOLIDIERTE EIGENKAPITAL- UND FINANZÜBERSICHT

Das Anlagevermögen belief sich zum 30. Juni 2025 auf insgesamt 31,5 Mio. Euro und stieg damit gegenüber dem 31. Dezember 2024 leicht an (27,4 Mio. Euro), davon 5,9 Mio.Euro für immaterielle Vermögenswerte und 24,7 Mio. Euro für Sachanlagen (zum 31. Dezember 2024 waren es 6,7 Mio. Euro bzw. 19,9 Mio. Euro).

Die Finanzanlagen in Höhe von 0,9 Mio. Euro umfassen hauptsächlich die Beteiligung an dem assoziierten Unternehmen Pylon LifeEU S.r.l.

Die Investitionen (CapEx) beliefen sich im Berichtszeitraum auf insgesamt 5,0 Mio. Euro (gegenüber 15,9 Mio. Euro im Jahr 2024).

Das Betriebskapital belief sich auf 22,8 Mio. Euro und umfasste hauptsächlich Nettovorräte in Höhe von 27,6 Mio. Euro, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 4,4 Mio. Euro und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 9,1 Mio. Euro. Der Gesamtwert sank gegenüber dem Jahresende 2024 (26,6 Mio. Euro).

Das Nettoumlaufvermögen belief sich zum 31. Dezember 2024 auf 25,3 Mio. Euro (28,6 Mio. Euro zum 31. Dezember 2024).

Das eingesetzte Kapital belief sich auf insgesamt 56,4 Mio. Euro (55,7 Mio. Euro zum 31. Dezember 2024).

Das Eigenkapital betrug 45,7 Mio. Euro (47,6 Mio. Euro zum 31. Dezember 2024).

Die Nettofinanzverschuldung belief sich auf 10,7 Mio. Euro (8,1 Mio. Euro zum 31. Dezember 2024). Die konsolidierte Gesamtverschuldung umfasst die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 7,7 Mio. Euro und mittel- bis langfristige Darlehen und Kredite in Höhe von 5,7 Mio. Euro, abzüglich der liquiden Mittel in Höhe von 2,8 Mio. Euro.

(Tsd. Euro) 30/06/2025 31/12/2024 Veränd. Veränd. in % konsolidiert konsolidiert (Cash and cash equivalents) -2.790 -4.699 1.908 -41 Current financial receivables 0 0 0 0 Current bank payables 7.719 5.587 2.131 +3 Current payables to other lenders 0 0 0 0% Current financial debt 4.928 889 4.040 +455 Medium/long-term loans and borrowings 5.743 7.204 (1.461) -20 Non-current payables to other lenders 0 0 0 0 Net financial debt 10.671 8.093 2.579 +32

CASH FLOW

Der Netto-Cashflow belief sich auf -1,9 Mio. Euro, was eine Verbesserung gegenüber dem Wert von -14,1 Mio. Euro zum 31. Dezember 2024 darstellt.

AUFTRAGSBESTAND

Der Auftragsbestand der Gruppe belief sich zum 31. August 2025 auf 9,1 Mio. Euro (ausführbar bis zum ersten Quartal 2026), ohne die 22,5 Mio. Euro für den verbleibenden Teil des Asfinag-Auftrags, dessen Zeitplan schwer vorherzusagen ist. 80 % des Auftragsbestands entfallen auf Produkte der Größe XL, während über 40 % der Aufträge Projekte im EMEA-Raum betreffen, was die schrittweise Neuausrichtung auf größere Lösungen und die zunehmende Präsenz auf Überseemärkten bestätigt. Die Qualität und geografische Konzentration der Aufträge bieten einen guten Ausblick auf die zukünftige Geschäftstätigkeit und sind ein wichtiger Indikator für den Wachstumskurs und die Fähigkeit, in den kommenden Quartalen Umsatz zu generieren.

ALLGEMEINE WIRTSCHAFTLICHE LAGE UND AUSWIRKUNGEN AUF DEN KONZERN

Der europäische Markt für Speichersysteme wird bis 2025 voraussichtlich einen Wert von rund 4 Milliarden US-Dollar erreichen, wobei der Anteil Deutschlands auf etwa 1,3 Mrd. geschätzt wird. Das Wachstum wird durch den breiten Einsatz verschiedener Technologien zur Stromerzeugung sowie durch staatliche Maßnahmen und institutionelle Initiativen vorangetrieben, die die Einführung von Lösungen für erneuerbare Energien in verschiedenen Sektoren fördern. Zu diesen Initiativen gehört beispielsweise die Einführung von Fördermechanismen wie dem "FER X" in Italien, der die Kriterien des Net-Zero Industrial Act vorwegnimmt und unter anderem die Integration von Speichersystemen in Stromerzeugungsanlagen beschleunigen soll. Die Branche sieht auch der Einführung des MACSE (Nationaler Mechanismus zur Förderung großer Speichersysteme im Versorgungsmaßstab) erwartungsvoll entgegen, dessen erste Ausschreibung in den nächsten zwei Jahren ein Volumen von rund 1,5 Mrd. Euro haben wird. Darüber hinaus dürften steigende Investitionen und Projekte zur Modernisierung und Stärkung der Infrastrukturnetze, um den Anstieg der Anlagen aus erneuerbaren Quellen aufzunehmen, die Entwicklung des Sektors weiter ankurbeln.

WICHTIGE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Am 18. März 2025 hat Energy die erste kobaltfreie LFP-Lithiumbatterie-Produktionslinie in Betrieb genommen, eine strategische Initiative zur Stärkung der italienischen und europäischen industriellen Lieferkette. Diese Mehrproduktlinie ist in der Lage, verschiedene Batteriemodelle herzustellen. Die Initiative zielt darauf ab, die Abhängigkeit von nicht-europäischen Lieferungen zu verringern, im Einklang mit den europäischen Strategien zur industriellen Souveränität und dem Net Zero Industry Act, der vorsieht, dass bis 2030 40 % der Produktion in Europa aus emissionsfreien Technologien stammen sollen.

Am 9. Juni 2025 gab das Unternehmen die Einreichung der Satzung nach der Annullierung von 3.792.000 preisangepassten Aktien bekannt.

EREIGNISSE NACH DEM 30.06.2025

Am 21. Juli 2025 gründete die Energy Group eine Gesellschaft nach deutschem Recht in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) mit dem Namen "EnergyOnSite GmbH". Die NewCo mit einem Stammkapital von 25.000 Euro befindet sich vollständig im Besitz der Energy S.p.A.. Das neue Unternehmen wurde gegründet, um die Aktivitäten im DACH-Raum (Deutschland, Österreich und Schweiz) strukturiert und strategisch zu verwalten und die bedeutenden Wachstumschancen eines schnell expandierenden Marktes, insbesondere des deutschen Marktes, zu nutzen.

AUSBLICK

In der zweiten Hälfte des Jahres 2025 und im Jahr 2026 wird sich die bereits in den vergangenen Monaten hervorgehobene transformative Dynamik konsolidieren und ausweiten. Vor diesem Hintergrund baut die Gruppe ihre Präsenz im gewerblichen und industriellen Sektor (C&I) weiter entschlossen aus, wo aufgrund der instabilen und unzureichenden traditionellen Versorgung weiterhin eine starke Nachfrage nach zuverlässigen Energielösungen besteht. Parallel dazu verfolgt der Konzern Strategien zur Erschließung des Utility-Scale-Marktes, der als entscheidender Bereich für die zukünftige Entwicklung der Energiespeicherung und für die langfristige Sicherung der Nachhaltigkeit der Netze gilt. Gleichzeitig verfolgt er entschlossen einen Weg der Internationalisierung mit dem Ziel, seine Präsenz auf den Überseemärkten auszubauen und seine Wettbewerbsposition auf globaler Ebene zu festigen.

Der konsolidierte Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2025 (eingeschränkt geprüft) wird auf italienisch und englisch auf der Website der Energy S.p.A. (www.energyspa.com) im Bereich Investor Relations im Abschnitt "Financial Statement und Reports" veröffentlicht.

Die Energy Gruppe ist ein Hersteller von Komplettsystemen und führend in der BESS-Technologie (Battery Energy Storage System) für den privaten Gebrauch und für Großanwendungen sowie ein Anbieter von Cloud- und Engineering-Dienstleistungen auf dem italienischen und europäischen Markt. Die Gruppe geht aus der Energy S.p.A. hervor, die 2013 von Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli und Massimiliano Ghirlanda gegründet wurde und seit dem 1. August 2022 an der Euronext Growth Mailand der italienischen Börse notiert ist (ISIN Code IT0005500712, Ticker ENY), zu der 2023 die EnergyInCloud Srl und 2024 die Enermore Srl hinzugekommen sind. Energy hat bis heute mehr als 65.000 Systeme allein in Italien verkauft und installiert, wobei der Schwerpunkt auf den Märkten für Privathaushalte, Gewerbe, Industrie, Versorgungsunternehmen und Elektromobilität liegt. Im Geschäftsjahr 2024 wurde ein Umsatz von 37,2 Millionen Euro und ein Betriebsergebnis von -17,6 Millionen Euro erzielt. www.energyspa.com

Kontakt

Unternehmen Energy S.p.A. Ing. Davide Tinazzi Tel. +39 049 2701296 investor@energysynt.com

IR- & Pressekontakt Deutschland Fabian Lorenz Tel. +49 221 / 29831588, lorenz@florenz-kommunikation.de

IR & Corporate Media Relations Advisors International TWIN Federico Bagatella | Tel. +39 331 8007258 Giorgia Fenaroli | Tel. +39 334 2208486 energy@twin.services

