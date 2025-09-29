© Foto: Pat Mazzera - dpa-BildfunkDie Wall Street gibt GameStop auf. Mit dem Rückzug des letzten Analysten steht die Aktie nun ohne Bewertung da.Die Wall Street zieht sich aus der Bewertung von GameStop zurück. Mit dem Rückzug von Wedbush-Analystin Alicia Reese verliert der Videospielhändler seinen letzten offiziellen Analysten, der eine konkrete Empfehlung und ein Kursziel für die Aktie veröffentlichte. Damit steht GameStop erstmals seit Jahren ohne ein klassisches "Buy/Sell"-Rating von einer großen Investmentbank da. Wedbush gibt auf Reese begründete den Schritt mit einer "Reallokation von Analysten-Ressourcen". In einer Mitteilung an Investoren schrieb sie: "Wir stellen die Beobachtung von GameStop ein. Unsere bisherige …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE