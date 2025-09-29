Positive Vorzeichen an den Märkten: Anleger blicken auf Inflationsdaten und Unternehmensnews

Zum Wochenauftakt präsentiert sich der deutsche Leitindex in positiver Grundstimmung. Auch die US-Indikationen signalisieren Auftrieb, während in Asien der Nikkei leicht nachgibt. Anleger blicken auf einen Handelstag, der vorerst von Zuversicht geprägt ist.

Makroökonomischer Überblick:

Frische Daten aus Spanien stehen im Fokus: Für September wird ein Anstieg der Inflationsrate auf rund 3 % erwartet, nach bestätigten 2,7 % im August. Damit würde die Teuerung den höchsten Stand seit fünf Monaten erreichen. Treiber sind vor allem höhere Transportkosten, während sich der Preisdruck bei Energie und Lebensmitteln zuletzt etwas abgeschwächt hat. Parallel dazu veröffentlicht die EU-Kommission am Vormittag den Economic Sentiment Index für die Eurozone. Prognosen gehen von einem unveränderten Wert bei 95,2 Punkten aus.

Im Fokus:

Lufthansa legt vorbörslich zu. Der MDAX-Konzern kündigte an, bis 2030 rund 4.000 Verwaltungsstellen zu streichen. Ziel ist es, durch Digitalisierung und Automatisierung die Effizienz zu steigern. Gleichzeitig hebt die Airline ihre mittelfristige Renditeerwartung auf 8 bis 10 % an. Ein klares Signal an Investoren, dass die Profitabilität im Fokus steht.

Vonovia zeigt sich ebenfalls leicht im Plus. Deutschlands größter Immobilienkonzern bringt sich als Partner für neue Soldatensiedlungen ins Gespräch. Hintergrund ist der geplante Personalaufbau der Bundeswehr auf 260.000 Soldaten. Vonovia will mit Neubauten und Belegungsrechten für die Truppe punkten. Ein Schritt, der das Unternehmen in einem politisch sensiblen, aber potenziell lukrativen Segment positioniert.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5FW4 9,79 22861,244519 Punkte 23,64 Open End Silber Bull UG9Y3F 4,45 41,857306 USD 9,02 Open End DAX® Bear UG2AUX 11,95 25001,89505 Punkte 35,03 Open End Silber Bull UN06S7 1,96 44,80 USD 21,17 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG2DFL 12,73 25081,546959 Punkte 29,22 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.09.2025; 09:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call UG6D5D 4,21 1660,00 EUR 8,31 18.03.2026 TSMC Ltd. Call UG99SC 5,03 230,00 USD 3,61 18.03.2026 Tesla Inc. Call HD1TKS 12,9 300,00 USD 5,16 17.12.2025 Costco Wholesale Corp. Call UG8JLS 5,72 1040,00 USD 5,78 16.12.2026 NASDAQ 100 Call UG4914 38,49 20400,00 Punkte 4,86 19.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.09.2025; 09:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short UG2VAV 1,31 26476,097878 Punkte -8 Open End M-DAX® Long UG6H8Q 4,75 20026,959834 Punkte 3 Open End Newmont Corp. Long HD747E 23,93 62,769131 USD 4 Open End TSMC Ltd. Long HD2TBP 20,83 207,549991 USD 4 Open End HENSOLDT AG Long HC64UD 3,35 77,86534 EUR 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.09.2025; 09:20 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!