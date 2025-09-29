EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.big.at/investor-relations/finanzberichte
29.09.2025 CET/CEST
