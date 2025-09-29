Der Logistikriesen DHL kämpft mit seiner Profitabilität, aber es gibt einige Zeichen der Hoffnung… …Übernahmen, Insiderkäufe, Erhöhungen der Preise für DHL-Dienstleistungen sowie Kostenoptimierungen wurden dieses Jahr schon umgesetzt, bzw. in die Wege geleitet. Letzte Entwicklung der Geschäftszahlen der DHL Die Deutsche Post DHL hat im ersten Halbjahr 2025 einen operativen Gewinn (EBIT) von 2,8 Mrd. Euro erzielt. Gleichzeitig sank der Umsatz leicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
