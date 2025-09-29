Silber eilt von einem 14-Jahreshoch zum nächsten. Am Freitag ging es über 46 Dollar, heute früh wurde bereits die Marke von 47 Dollar überschritten. Geht es in diesem Tempo weiter, dann ist noch in dieser Woche die magische 50 Dollar-Marke möglich. Und auch dann ist die Silber-Rally noch nicht beendet.Einige Experten sind der Meinung, ein Anstieg über 50 Dollar würde einen neuen Superzyklus bei Silber einleiten und den Silberpreis bis auf über 100 Dollar treiben. In einer ersten Bewegung könnten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
