DJ MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Lufthansa-Ziele kommen gut an

DOW JONES--Europas Börsen sind mit kleineren Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Positive Vorgaben von Wall Street wirken nach. Der vielbeachtete Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, stieg im August zwar nur wie von Analysten prognostiziert. Das sorgte dennoch für Erleichterung, blieben doch damit die Zinssenkungserwartungen intakt. Daneben waren die persönlichen Ausgaben und Einnahmen stärker als gedacht gestiegen.

Der DAX gewinnt 5 Punkte auf 23.745 Punkte. Im Handel heißt es, ein Anstieg über 23.850 könnte den Startschuss für eine Jahresendrally liefern. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent nach oben. Der Euro zieht leicht an auf 1,1730 Dollar. An den Anleihemärkten ist es ruhig. Gold ist derweil nicht zu stoppen. Das Edelmetall ist auf neue Rekordhochs gestiegen und geht aktuell bei 3.806 Dollar die Feinunze um. Ein Ende der Rally ist laut Analysten nicht in Sicht.

Für eine gewisse Zurückhaltung sorgt der drohende Regierungs-Shutdown in den USA am 1. Oktober. Bei einer Nicht-Einigung hat Präsident Donald Trump bereits Massenentlassungen im öffentlichen Dienst angekündigt. Die Börsen preisen laut Angaben der Deutschen Bank einen US-Regierungs-Shutdown aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 72 Prozent ein, am Freitag seien es noch 84 Prozent gewesen. Die Deutsche Bank verweist dabei auf Daten der Wett-Plattform Polymarket.

Lufthansa hat den Abbau von 4.000 Stellen angekündigt, hauptsächlich in Deutschland, um die Profitabilität zu steigern. Daneben hat die Airline Ziele für den Zeitraum 2028 bis 2030 genannt. Demnach soll die bereinigte Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 8 bis 10 Prozent erreichen. Die bereinigte Kapitalrendite ROCE (Return On Capital Employed) vor Steuern soll bei 15 bis 20 Prozent liegen und der bereinigte freie Cashflow bei über 2,5 Milliarden Euro pro Jahr.

Im Handel ist von "ambitionierten" Zielen die Rede. Nun müsse der Konzern die Investoren nur noch davon überzeugen, dass diese auch umsetzbar seien. Lufthansa gewinnen 1,8 Prozent, nachdem das Papier bereits am Freitag auf Meldungen über einen geplanten Stellenabbau positiv reagiert hatte.

Redcare verlieren dagegen 2,3 Prozent. Hintergrund ist laut Angaben aus dem Handel der unerwartete Abgang von CFO Jasper Eenhorst nach fast sechs Jahren im Amt. Die CFO-Aufgaben im Vorstand wird CEO Olaf Heinrich interimistisch übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden wurde. Eenhorst bleibt noch bis Jahresende im Unternehmen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.505,73 +0,1% 6,03 +12,3% Stoxx-50 4.617,33 +0,3% 12,13 +6,9% DAX 23.744,93 +0,0% 5,46 +19,2% MDAX 30.133,83 +0,5% 146,98 +17,2% TecDAX 3.609,67 +0,6% 20,03 +5,0% SDAX 16.828,66 +0,3% 53,58 +22,3% CAC 7.887,55 +0,2% 16,87 +6,6% SMI 11.990,29 +0,5% 60,49 +2,8% ATX 4.649,90 -0,1% -4,35 +27,1% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1730 +0,2% 1,1705 1,1699 +13,0% EUR/JPY 174,25 -0,4% 174,98 174,83 +7,4% EUR/CHF 0,9331 -0,1% 0,9336 0,9335 -0,5% EUR/GBP 0,8722 -0,1% 0,8734 0,8723 +5,5% USD/JPY 148,56 -0,6% 149,49 149,43 -4,9% GBP/USD 1,3448 +0,3% 1,3402 1,3412 +7,1% USD/CNY 7,1027 -0,3% 7,1230 7,1220 -1,2% USD/CNH 7,1187 -0,3% 7,1405 7,1417 -2,6% AUS/USD 0,6572 +0,3% 0,6550 0,6547 +5,7% Bitcoin/USD 111.904,85 +1,0% 110.819,65 109.302,90 +15,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,38 65,14 -1,2% -0,76 -9,6% Brent/ICE 69,38 70,13 -1,1% -0,75 -8,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.806,21 3.760,32 +1,2% 45,90 +43,3% Silber 46,68 46,07 +1,3% 0,60 +59,6% Platin 1.367,06 1.349,99 +1,3% 17,07 +54,2% Kupfer 4,79 4,77 +0,5% 0,02 +16,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

September 29, 2025 03:59 ET (07:59 GMT)

