Anzeige
Mehr »
Montag, 29.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Seltene Ausgangslage: Unbekannter Kupfer-Explorer mit spekulativem Potenzial
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA
Xetra
29.09.25 | 11:14
7,876 Euro
+1,63 % +0,126
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
MDAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,8567,86211:30
7,8607,86211:30
Dow Jones News
29.09.2025 10:33 Uhr
285 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Lufthansa-Ziele kommen gut an

DJ MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Lufthansa-Ziele kommen gut an

DOW JONES--Europas Börsen sind mit kleineren Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Positive Vorgaben von Wall Street wirken nach. Der vielbeachtete Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, stieg im August zwar nur wie von Analysten prognostiziert. Das sorgte dennoch für Erleichterung, blieben doch damit die Zinssenkungserwartungen intakt. Daneben waren die persönlichen Ausgaben und Einnahmen stärker als gedacht gestiegen.

Der DAX gewinnt 5 Punkte auf 23.745 Punkte. Im Handel heißt es, ein Anstieg über 23.850 könnte den Startschuss für eine Jahresendrally liefern. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent nach oben. Der Euro zieht leicht an auf 1,1730 Dollar. An den Anleihemärkten ist es ruhig. Gold ist derweil nicht zu stoppen. Das Edelmetall ist auf neue Rekordhochs gestiegen und geht aktuell bei 3.806 Dollar die Feinunze um. Ein Ende der Rally ist laut Analysten nicht in Sicht.

Für eine gewisse Zurückhaltung sorgt der drohende Regierungs-Shutdown in den USA am 1. Oktober. Bei einer Nicht-Einigung hat Präsident Donald Trump bereits Massenentlassungen im öffentlichen Dienst angekündigt. Die Börsen preisen laut Angaben der Deutschen Bank einen US-Regierungs-Shutdown aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 72 Prozent ein, am Freitag seien es noch 84 Prozent gewesen. Die Deutsche Bank verweist dabei auf Daten der Wett-Plattform Polymarket.

Lufthansa hat den Abbau von 4.000 Stellen angekündigt, hauptsächlich in Deutschland, um die Profitabilität zu steigern. Daneben hat die Airline Ziele für den Zeitraum 2028 bis 2030 genannt. Demnach soll die bereinigte Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 8 bis 10 Prozent erreichen. Die bereinigte Kapitalrendite ROCE (Return On Capital Employed) vor Steuern soll bei 15 bis 20 Prozent liegen und der bereinigte freie Cashflow bei über 2,5 Milliarden Euro pro Jahr.

Im Handel ist von "ambitionierten" Zielen die Rede. Nun müsse der Konzern die Investoren nur noch davon überzeugen, dass diese auch umsetzbar seien. Lufthansa gewinnen 1,8 Prozent, nachdem das Papier bereits am Freitag auf Meldungen über einen geplanten Stellenabbau positiv reagiert hatte.

Redcare verlieren dagegen 2,3 Prozent. Hintergrund ist laut Angaben aus dem Handel der unerwartete Abgang von CFO Jasper Eenhorst nach fast sechs Jahren im Amt. Die CFO-Aufgaben im Vorstand wird CEO Olaf Heinrich interimistisch übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden wurde. Eenhorst bleibt noch bis Jahresende im Unternehmen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50       5.505,73    +0,1%    6,03   +12,3% 
Stoxx-50         4.617,33    +0,3%    12,13    +6,9% 
DAX           23.744,93    +0,0%    5,46   +19,2% 
MDAX           30.133,83    +0,5%   146,98   +17,2% 
TecDAX          3.609,67    +0,6%    20,03    +5,0% 
SDAX           16.828,66    +0,3%    53,58   +22,3% 
CAC            7.887,55    +0,2%    16,87    +6,6% 
SMI           11.990,29    +0,5%    60,49    +2,8% 
ATX            4.649,90    -0,1%    -4,35   +27,1% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Fr, 17:30  % YTD 
EUR/USD           1,1730    +0,2%   1,1705   1,1699 +13,0% 
EUR/JPY           174,25    -0,4%   174,98   174,83  +7,4% 
EUR/CHF           0,9331    -0,1%   0,9336   0,9335  -0,5% 
EUR/GBP           0,8722    -0,1%   0,8734   0,8723  +5,5% 
USD/JPY           148,56    -0,6%   149,49   149,43  -4,9% 
GBP/USD           1,3448    +0,3%   1,3402   1,3412  +7,1% 
USD/CNY           7,1027    -0,3%   7,1230   7,1220  -1,2% 
USD/CNH           7,1187    -0,3%   7,1405   7,1417  -2,6% 
AUS/USD           0,6572    +0,3%   0,6550   0,6547  +5,7% 
Bitcoin/USD       111.904,85    +1,0% 110.819,65 109.302,90 +15,7% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          64,38    65,14    -1,2%    -0,76  -9,6% 
Brent/ICE          69,38    70,13    -1,1%    -0,75  -8,0% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.806,21   3.760,32    +1,2%    45,90 +43,3% 
Silber            46,68    46,07    +1,3%    0,60 +59,6% 
Platin          1.367,06   1.349,99    +1,3%    17,07 +54,2% 
Kupfer            4,79     4,77    +0,5%    0,02 +16,7% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2025 03:59 ET (07:59 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.