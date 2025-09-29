Köln (ots) -Mit der Ausgabe 4/2025 seines Mitgliedermagazins feiert der ACV das 40-jährige Jubiläum seiner PublikationSeit vier Jahrzehnten begleitet die Clubzeitschrift PROFIL die ACV Mitglieder durch die Welt der Mobilität. In rund 360 Ausgaben wurde berichtet, kommentiert und getestet: von der Anschnallpflicht für Kinder bis zu Fahrerassistenzsystemen, vom unbedingten Glauben an den Diesel bis zur CO2-Debatte. Die aktuelle Titelgeschichte (https://magazin.acv.de/2025/ausgabe-04/titelstory) im Mitgliedermagazin ACV PROFIL (https://magazin.acv.de/2025/ausgabe-04/start) ist eine abwechslungsreiche Zeitreise durch die Geschichte der Mobilität.Weitere Highlights der neuen Ausgabe:- Menschen: Als Head of Sustainability der Lufthansa Group geht Nina Sproedt bei der Transformation der Luftfahrtbranche voran, um das Fliegen Schritt für Schritt nachhaltiger zu gestalten.- Ratgeber: Nützliche Tipps für ein längeres Reifenleben und die Ergebnisse des aktuellen Winterreifentests in Kooperation mit dem Fachmagazin Auto, Motor und Sport.- Verkehrspolitik: Die kostenlose ACV Verkehrsfibel hilft Kindern, Eltern und Großeltern, aber auch Polizei, Lehrern und Erziehern dabei, die jüngsten Verkehrsteilnehmer fit für den Schulweg zu machen.- Mobil: Für mehr als nur den Stadtverkehr eignen sich die neusten Mini-Stromer.- Wissen: Wie gelingt die Integration vom Smartphone in den eigenen Pkw, auch wenn dieser schon älter ist?- ACV News: Mit dem clubeigenen Oldtimer Ford Taunus 17M ermöglicht der ACV einem Mitglied eine Reise in seine Kindheitserinnerungen.Der ACV stellt die interaktiven Online-Versionen seines Mitgliedermagazins kostenlos und mit zusätzlichen Inhalten auf seiner Website zur Verfügung: PROFIL digital - Magazin des ACV (https://www.acv.de/wissen/mitgliedermagazin).Das Mitgliedermagazin des ACV erscheint viermal jährlich - jeweils im März, Juni, September und Dezember.Pressekontakt:Philipp MatheyPressesprecherACV Automobil-Club VerkehrAn der Wachsfabrik 550996 KölnTel.: 02236 94 98 104mathey@acv.deOriginal-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116025/6127157