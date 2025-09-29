Köln (ots) -
Mit der Ausgabe 4/2025 seines Mitgliedermagazins feiert der ACV das 40-jährige Jubiläum seiner Publikation
Seit vier Jahrzehnten begleitet die Clubzeitschrift PROFIL die ACV Mitglieder durch die Welt der Mobilität. In rund 360 Ausgaben wurde berichtet, kommentiert und getestet: von der Anschnallpflicht für Kinder bis zu Fahrerassistenzsystemen, vom unbedingten Glauben an den Diesel bis zur CO2-Debatte. Die aktuelle Titelgeschichte (https://magazin.acv.de/2025/ausgabe-04/titelstory) im Mitgliedermagazin ACV PROFIL (https://magazin.acv.de/2025/ausgabe-04/start) ist eine abwechslungsreiche Zeitreise durch die Geschichte der Mobilität.
Weitere Highlights der neuen Ausgabe:
- Menschen: Als Head of Sustainability der Lufthansa Group geht Nina Sproedt bei der Transformation der Luftfahrtbranche voran, um das Fliegen Schritt für Schritt nachhaltiger zu gestalten.
- Ratgeber: Nützliche Tipps für ein längeres Reifenleben und die Ergebnisse des aktuellen Winterreifentests in Kooperation mit dem Fachmagazin Auto, Motor und Sport.
- Verkehrspolitik: Die kostenlose ACV Verkehrsfibel hilft Kindern, Eltern und Großeltern, aber auch Polizei, Lehrern und Erziehern dabei, die jüngsten Verkehrsteilnehmer fit für den Schulweg zu machen.
- Mobil: Für mehr als nur den Stadtverkehr eignen sich die neusten Mini-Stromer.
- Wissen: Wie gelingt die Integration vom Smartphone in den eigenen Pkw, auch wenn dieser schon älter ist?
- ACV News: Mit dem clubeigenen Oldtimer Ford Taunus 17M ermöglicht der ACV einem Mitglied eine Reise in seine Kindheitserinnerungen.
Der ACV stellt die interaktiven Online-Versionen seines Mitgliedermagazins kostenlos und mit zusätzlichen Inhalten auf seiner Website zur Verfügung: PROFIL digital - Magazin des ACV (https://www.acv.de/wissen/mitgliedermagazin).
Das Mitgliedermagazin des ACV erscheint viermal jährlich - jeweils im März, Juni, September und Dezember.
