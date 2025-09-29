EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 20. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



29.09.2025 / 10:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 20. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 22. September 2025 bis einschließlich 26. September 2025 wurden insgesamt Stück 531.185 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 145.682 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 22.09.2025 XETR 11.900 71,3243 848.759,68 23.09.2025 XETR 83.000 70,1979 5.826.422,68 24.09.2025 XETR 42.348 68,9790 2.921.124,24 CEUX 32.048 68,9834 2.210.780,54 TQEX 5.720 68,9954 394.653,64 AQEU 7.341 68,9926 506.474,50 25.09.2025 XETR 98.828 69,0104 6.820.160,76 CEUX 63.000 69,0093 4.347.588,60 26.09.2025 XETR 100.000 69,0228 6.902.275,84 CEUX 65.000 69,0233 4.486.511,56 TQEX 8.000 69,0212 552.169,54 AQEU 14.000 69,0336 966.470,08 Gesamt 531.185 69,2478 36.783.391,66

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 22.09.2025 XETR 17.346 64,6729 1.121.816,25 CEUX 10.000 64,6805 646.804,55 TQEX 2.000 64,6917 129.383,30 AQEU 1.693 64,7333 109.593,55 23.09.2025 XETR 20.887 63,6994 1.330.489,35 CEUX 9.788 63,6614 623.117,95 TQEX 2.000 63,7270 127.454,05 AQEU 2.000 63,5172 127.034,45 24.09.2025 XETR 13.251 63,3343 839.242,80 CEUX 9.363 63,3289 592.948,70 TQEX 2.000 63,3192 126.638,40 AQEU 2.000 63,3024 126.604,70 25.09.2025 XETR 15.517 63,4477 984.517,70 CEUX 10.702 63,4530 679.074,15 TQEX 1.843 63,4457 116.930,35 AQEU 1.517 63,4352 96.231,20 26.09.2025 XETR 14.450 63,4487 916.833,30 CEUX 9.325 63,4610 591.773,45 Gesamt 145.682 63,7449 9.286.488,20

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 26. September 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 6.670.752 Vorzugsaktien und Stück 1.762.570 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities - MTF).

Düsseldorf, 29. September 2025

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand

29.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

