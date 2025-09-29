Köln (ots) -Zuwachs bei der Familien-Daily "Unter uns": Schauspieler Guido Broscheit, der bereits 2007 in einigen Folgen der RTL-Serie "Alles was zählt" zu sehen war, zieht es jetzt nach Köln. Ab Folge 7735 (27. Oktober 2025 bei RTL und bereits ab 20.10. auf RTL+) übernimmt er die Rolle des Jori Jansen.Eingefleischten "Unter uns"-Fans dürfte dieser Name vertraut vorkommen. Bei Jori handelt es sich um die Jugendliebe von Patrizia Neumann-Goldberg (Miriam Lahnstein), die im Laufe der Jahre immer wieder Erwähnung fand. Zudem ist Jori der Vater von Stella (Bettine Langehein) - eine Tatsache, die sie bislang nicht kennt. Nun tritt Jori erstmals persönlich in Erscheinung.Für Guido Broscheit war nicht nur Joris geheimnisvolle Vergangenheit ausschlaggebend, die Rolle zu übernehmen. Auch das vielschichtige Charakterprofil überzeugte ihn: "Jori ist ein unabhängiger Freigeist mit natürlicher Autorität, sehr guten Instinkten und einem klaren moralischen Kompass. Er ist uneitel, geradlinig und praktisch veranlagt. Als Abenteurer liebt er das Risiko und kämpft kompromisslos für alles, was er liebt oder für richtig hält", erklärt der Schauspieler im RTL-Interview.Und was führt Jori in die Schillerallee? "Die Fans dürfen sich auf eine emotionale Reise in die Vergangenheit freuen. Ringo und Easy haben ihm eine Falle gestellt, um ihn nach Deutschland zu locken. Nach seiner Ankunft erwarten ihn zahlreiche Wendungen, Spannung und bewegende Gefühle", verrät Guido Broscheit. Was kommt noch alles ans Tageslicht, wenn sich Jori und Patrizia nach all den Jahren zum ersten Mal wieder begegnen?"Unter uns", produziert von UFA Serial Drama, läuft täglich von montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. "Unter uns" ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es www.rtl-uhd.de.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Christopher Weis | Presse Partner Köln | T: +49 (0)221-165 343 52 | weis@presse-partner-koeln.deJovan Evermann | Senior Manager Unterhaltung | T: +49 221-456-74234 | jovan.evermann@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6127179