Mainz (ots) -Moderator Jan Böhmermann und das "Lass dich überwachen!"-Team decken erneut die digitalen Spuren des ahnungslosen Studiopublikums auf. Die Show kehrt mit noch mehr Überraschungen, prominenten Gästen und außergewöhnlichen Studioaktionen zurück. Am Mittwoch, 1. Oktober 2025, 18.00 Uhr ist die Show im ZDF-Streaming-Portal abrufbar, um 20.15 Uhr wird sie im ZDF ausgestrahlt. Im Anschluss wird um 21.45 Uhr das von Anna Neudecker moderierte online-exklusive Format "Lass dich überwachen! - Die halbe Stunde danach" gezeigt.Der erste Schock sitzt tief, wenn Zuschauende zu Kandidatinnen und Kandidaten werden. Denn wer eigentlich Tickets für eine Ausgabe des "ZDF Magazin Royale" gebucht hat, kann bei "Lass dich überwachen!" plötzlich selbst zur Hauptfigur werden. Über mehrere Monate hat das Team Daten, Posts und Online-Aktivitäten recherchiert und daraus eine Mischung aus Einspielern, Live-Aktionen und emotionalen Momenten geschaffen.Vom Zuschauenden zum Kandidaten bei ZDF-Show "Lass dich überraschen"In dieser Ausgabe von "Lass dich überwachen!" erlebt Deborah aus Solingen, wie ihr längst vergessener Reddit-Wunsch nach zehn Jahren wahr wird: Ihr Selfie sollte in den unterschiedlichsten Stilen gemalt werden. Entstanden sind 35 einzigartige Portraits - geschaffen von Freundinnen und Freunden sowie Prominenten, darunter Otto Waalkes. Präsentiert werden die Werke mit einem Überraschungsauftritt der "Bares für Rares"-Händler. Nun finden sie ihren Platz in einer eigenen Ausstellung im Kunstmuseum Solingen.Heike aus Neustadt schießt für ihr Leben gern - und das nicht nur in Form von Schnappschüssen, die sie auf ihren öffentlichen Social-Media-Accounts teilt, sondern auch als leidenschaftliche Sportschützin. Anlass genug auch an diesem Abend in einer speziell für Heike hergerichteten Schießbude aktiv zu werden.Axel aus Sankt Augustin führt ein Doppelleben als Doktorand und vielseitiger Musiker. Nun wird er von seiner Vergangenheit als Schlagersänger eingeholt. Sein Song "Pommesbude auf Hawaii" wird gemeinsam mit Ballermann-Star Julian Sommer neu aufgelegt und feiert ein spektakuläres Live-Debüt auf der eigens errichteten "Lass dich überwachen!"-Festivalbühne.