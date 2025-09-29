Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate stieg im August ebenso erwartungsgemäß von 2,7 auf 2,9 Prozent, wie die Kerninflation bei 3,1 Prozent verharrte, so die Analysten von Postbank Research.Die PCE-Kernrate sei im Juli von 2,8 auf 2,9 Prozent geklettert.Nach dem sehr schwachen Arbeitsmarktreport für den Juli habe auch der Folgereport nicht für Erleichterung gesorgt. Der Stellenaufbau habe mit 22.000 weit unterhalb der Prognosen gelegen, erneut seien zudem die beiden Vormonate abwärts revidiert worden. Die Arbeitslosenquote sei auf 4,3 Prozent gestiegen, die Gehälter um 3,7 Prozent zum Vorjahr. Die Anzahl der neugeschaffenen Stellen von April 2024 bis März 2025 sei um 911.000 kräftig nach unten revidiert worden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
