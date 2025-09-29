© Foto: Johannes Neudecker - dpaIn Europa schießt der Absatz von BYD durch die Decke. In Japan allerdings kämpft der Konzern trotz hoher Rabatte um Akzeptanz.Der chinesische Elektroautohersteller BYD richtet seine Strategie zunehmend auf den Export aus. Laut einem Bericht der South China Morning Post sollen bereits im laufenden Jahr 2025 Ausfuhren rund 20 Prozent des weltweiten Absatzes ausmachen - ein deutlicher Sprung im Vergleich zu 2024, als Verkäufe außerhalb des Festlands weniger als zehn Prozent der insgesamt 4,26 Millionen Auslieferungen ausmachten. Für das kommende Jahr 2026 prognostiziert das Unternehmen zwischen 800.000 und einer Million Verkäufe im Ausland, bei einem weltweiten Absatz von 4,6 Millionen …Den vollständigen Artikel lesen ...
