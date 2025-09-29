Mainz (ots) -
Woche 44/25
Donnerstag, 30.10.
Bitte Zeitkorrektur beachten:
21.35 heute-show
Nachrichtensatire mit Oliver Welke
(vom 24.10.2025)
22.15 heute-show extra - Next Stop Köster
mit Fabian Köster
(vom 9.8.2025)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6127230
Woche 44/25
Donnerstag, 30.10.
Bitte Zeitkorrektur beachten:
21.35 heute-show
Nachrichtensatire mit Oliver Welke
(vom 24.10.2025)
22.15 heute-show extra - Next Stop Köster
mit Fabian Köster
(vom 9.8.2025)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6127230
© 2025 news aktuell