Original-Research: Binect AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu Binect AG
Starkes Wachstum, aber strategische Produkte leiden noch unter Investitionszurückhaltung
Mit einem Umsatzwachstum von 19,6% (auf € 10,98 Mio.) ist die Binect AG (ISIN DE000A3H2135, A3H213, Open Market, Basic Board, MA10 GY) auf den ersten Blick sehr dynamisch ins Jahr gestartet. Es gilt jedoch, diverse Einzeleffekte zu betrachten: So speiste sich das Wachstum u.a. stark aus dem nicht-strategischen (und weniger skalierbaren) Geschäft (u.a. AOK-Sondermailing). Dieser unvorteilhafte Umsatzmix erklärt, warum die Verbesserung bei EBITDA (€ 338k;+41%) und Halbjahresergebnis (T€ -47 vs. T€ -124k) in H1 2025 nicht noch deutlicher ausgefallen sind. Gleichwohl sieht man erste Skaleneffekte, Ergebnisse aus Kosteneinsparungen und ein - trotz weiter widrigen Marktumfelds - wachsendes Mittelstandsgeschäft (+1,5%). Das Wachstum des Mittelstandsgeschäfts war u.a. durch den Verlust eines Großkunden gedrückt. Der gute Start führt - auf Grund fortbestehender gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten - (noch) nicht zu einer Anhebung des Ausblicks. Auch wir fühlen uns mit unseren Schätzungen weiterhin wohl. Für ein wachsendes Unternehmen mit erheblichem Skalierungspotenzial ist die Binect-Aktie mit einem EV/Umsatz2025 von unter 0,2 u.E. attraktiv bewertet.
Unsere gleichgewichtete DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert pro Aktie von € 3,95. Wir bestätigen unser Rating mit "Kaufen".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Binect_20250929_BasisstudienUpdateBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
