Berlin (ots) -Die Trench Group erweitert ihr Leistungsportfolio um den neuen Geschäftsbereich Trench Consulting. Ab dem 1. Oktober 2025 wird das Unternehmen umfassende Beratungsdienstleistungen im Bereich Hochspannungstechnik für Netzbetreiber, Versorgungsunternehmen, Industrieunternehmen, OEMs und Infrastrukturbetreiber wie zum Beispiel Rechenzentren anbieten. Vorgestellt wird Trench Consulting erstmals auf der diesjährigen CIGRÉ-Konferenz in Montreal."Mit Trench Consulting schließen wir eine wichtige Lücke im Markt. Wir machen unsere jahrzehntelange Erfahrung in Hochspannungstechnik und Netzlösungen nun auch in Form von Beratungsleistungen verfügbar. So begleiten wir unsere Kunden von der Analyse über die Spezifikation bis hin zu Abnahme und Betrieb", sagt Peter Dopplmair, CTO der Trench Group, der für den neuen Geschäftsbereich verantwortlich sein wird.Das neue Beratungsangebot umfasst fünf Kernbereiche: Grid Studies, Primary Equipment, Testing, Control & Protection sowie Training. Damit bietet die Trench Group praxisnahe Beratung kombiniert mit technischer Umsetzungskompetenz."Die Energiewende erfordert stabile, sichere und effiziente Netze - und genau hier setzen wir an. Mit Trench Consulting leisten wir einen entscheidenden Beitrag, um die Energieinfrastruktur fit für die Zukunft zu machen", betont Dr. Bahadir Basdere, CEO der Trench Group.Auch für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens ist der Schritt richtungsweisend: "Wir verbinden unser Produktgeschäft mit einem umfassenden Beratungsansatz. So schaffen wir für unsere Kunden einen klaren Mehrwert und differenzieren uns deutlich vom Wettbewerb", erklärt Klaus Merklein, CSO der Trench Group.Die offizielle Markteinführung erfolgt im Rahmen der CIGRÉ in Montreal. Parallel dazu geht die neue Website für Trench Consulting online. "Unser Anspruch ist es, die Energiewende nicht nur zu begleiten, sondern aktiv zu ermöglichen - gemeinsam mit unseren Kunden", fasst Peter Dopplmair zusammen.