Die Electronic Arts-Aktie schoss am Freitag um +15% auf ein neues Allzeithoch. Was steckt hinter der Kursexplosion des Spieleentwicklers und ist die Aktie jetzt noch einen Kauf wert? Die Übernahme steht bevor Auslöser des Kurssprungs der Electronic Arts-Aktie zum Wochenschluss war die Nachricht, dass offenbar in Kürze die Übernahme des Gaming-Konzerns bevorsteht. Medienberichten zufolge wollen der Finanzinvestor Silver Lake und das saudische Staatsfonds ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de