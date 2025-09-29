Die Aktionäre von Viking Therapeutics mussten zuletzt einen herben Kursrückgang verkraften, während ein potenzieller Konkurrent für eine hohe Milliardenbewertung übernommen wurde. Dabei gilt Viking mit seiner Wirkstoffpipeline als weiter fortgeschritten und könnte mittelfristig erhebliches Kurspotenzial entfalten. Milliarden-Deal im Vergleich Pfizer gab vergangene Woche die Übernahme von Metsera bekannt - ein Deal über 4,9 Milliarden Dollar in bar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
