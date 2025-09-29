Der US-amerikanische Gaskompressionsanbieter Kodiak Gas Services setzt seinen Wachstumskurs fort. Starke Kennzahlen, strategische Investitionen und sinkende Risiken durch den teilweisen Rückzug eines Großaktionärs machen das Unternehmen derzeit besonders attraktiv für Anleger. Rekordzahlen im zweiten Quartal Kodiak Gas Services hat im zweiten Quartal neue Höchstwerte erzielt. Sowohl die Erlöse pro eingesetzter Pferdestärke als auch die Bruttomargen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
