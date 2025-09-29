

SHANGHAI, CHINA - Media OutReach Newswire - 29. September 2025 - Während der HUAWEI CONNECT 2025 hat Huawei das ISP/MSP Business Success Driven by RAMS-Whitepaper beim Gipfel zum Thema "Unterstützung der ISP/MSP-Branche durch umfassende Integration künstlicher Intelligenz (All Intelligence) sowie Resilienz" präsentiert. Das Whitepaper stellt das RAMS-Framework - ROI, Availability [Verfügbarkeit], Maintenance [Wartung] und Security [Sicherheit] - vor und möchte Internet Service Providern (ISPs) und Managed Service Providern (MSPs) dabei helfen, von KI zu profitieren, indem sie den Übergang von der reinen Bereitstellung von Anschlüssen hin zum Anbieten von intelligenten Diensten schaffen.



York Yue, Vizepräsident von Huawei, CEO des Geschäftsbereichs ISP & OTT, bei seiner Rede

York Yue, Vizepräsident von Huawei und CEO des Geschäftsbereichs ISP & OTT, kommentierte: "Die Entwicklung der KI schreitet rasch voran. Um sich den Veränderungen anzupassen, müssen sich Datenzentren und ISPs auf drei Aspekte konzentrieren. Der erste Aspekt besteht in der Steigerung der Bandbreite, um das explosive Wachstum des Datenverkehrs und Änderungen bei der Richtung des Datenverkehrs bewältigen zu können. Zweitens müssen sie die Einrichtung von Datenzentren optimieren, um die strengen Latenzanforderungen der KI zu erfüllen. Schließlich müssen sie den Standard der Five Nines-Verfügbarkeit (99,999 %) optimieren, um den stabilen Betrieb von KI-Anwendungen zu gewährleisten. Huawei arbeitet eng mit Kunden und Partnern zusammen. Dabei setzen wir unsere bahnbrechende KI-Technologie und unser umfangreiches Know-how ein, um eine Modernisierung der Infrastruktur voranzutreiben und eine solide Grundlage für eine intelligente Welt zu schaffen."



Huang Dachuan, CTO der Vertriebsabteilung für ICT-Marketing und -lösungen, unterstrich, dass ISPs und MSPs intelligente Netzwerke für verlustfreie Übertragungen, extrem hohe Bandbreiten, eine flexible Erweiterung und eine bequeme Einrichtung aufbauen müssen, um einen Support rund um die Uhr sowie intelligente Dienstleistungen in Echtzeit für unterschiedliche Szenarien zu gewährleisten. "Im Einklang mit unserer Vision von Intelligenz und Resilienz hat Huawei das intelligente RAMS-Framework vorgeschlagen, das flexible Zugangsnetzwerke, entwicklungsfähige Transportnetzwerke und intelligente Cloud-Plattformen integriert", erklärte Huang. "RAMS ermöglicht die Erweiterung der Dienste auf Abruf, automatisierte O&M sowie intelligente Fehlerkorrektur. Dies verbessert die Netzbelastbarkeit, die Sicherheit und die Nutzererfahrung."



Präsentation des Whitepapers 'ISP/MSP Business Success Driven by RAMS'

Das ISP/MSP Business Success Driven by RAMS White Paper schlägt die RAMS-Zielarchitektur vor und basiert auf realistischen Szenarien, um Lösungen für die ROI-Optimierung, differenzierte Serviceangebote, einen intelligenten Netzwerkbetrieb und hochzuverlässige Transportnetzwerke zu untersuchen. Sein Zweck ist es, technischen Support für ISPs und MSPs anzubieten, um intelligente, resiliente Netzwerke aufzubauen sowie Innovation und Wachstum zu fördern.



Huawei hat bahnbrechende Produkte und Lösungen für über 5.000 ISPs und MSPs in mehr als 120 Ländern und Regionen bereitgestellt. In Zukunft wird Huawei seine Investitionen bei F&E für die KI-Netzwerk-Integration ausbauen und enger mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um die Implementierung und die kommerzielle Nutzung innovativer Technologien in großem Umfang zu unterstützen.





