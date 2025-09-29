Im Biotech-Sektor steht eine Milliardenübernahme an. Genmab übernimmt mit Merus einen Krebsmittelspezialisten, der zuletzt ein vielversprechendes Blockbuster-Medikament vorgestellt hat.Die dänische Biotechfirma Genmab will den niederländischen Arzneimittelhersteller Merus übernehmen, der eine Behandlung für Kopf- und Halskrebs entwickelt. Das teilten beide Unternehmen am Montag mit. Genmab werde demnach Merus-Aktien zu einem Preis von 97 Dollar pro Stück erwerben. Der Gesamtwert des Deals beläuft sich damit auf acht Milliarden US-Dollar - ein Aufschlag von 41 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von Merus am 26. September. Das im niederländischen Utrecht ansässige Unternehmen Merus …Den vollständigen Artikel lesen ...
