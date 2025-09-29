Ein entscheidender Tag für Märkte und Unternehmen:Der Bundesgerichtshof fällt im milliardenschweren Volkswagen-Dieselskandal ein Urteil über die Wirksamkeit der Haftungsvergleiche - ein richtungsweisender Beschluss. Zugleich steht ein dichter Konjunkturtag bevor: von chinesischen Einkaufsmanagerindizes über deutsche Arbeitsmarktzahlen bis hin zu US-Verbrauchervertrauen und Jolts-Stellenangeboten. Ebenfalls im Fokus: das Pilotprojekt "EcoDuo" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
