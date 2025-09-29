ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz dürfte um 1,8 Prozent gesunken sein, schrieb Marcus Cole am Freitag in seinem Ausblick. Die Jahresziele sollte der Baustoffkonzern bestätigen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 18:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000125007
© 2025 dpa-AFX-Analyser