kundenservice@finanzen100.de

Der Pharmakonzern stand in den letzten Jahren vor allem mit seinen Adipositas-Medikamenten im Blickpunkt. Jetzt hat Eli Lilly bei einem anderen potenziellen Blockbuster ein wichtiges Etappenziel erreicht: Für das Alzheimermittel Kisunla (Donanemab) hat der Konzern die EU-Zulassung erhalten. Die Marktzulassung gilt für Erwachsene mit leichter kognitiver Beeinträchtigung sowie für Personen in leichten Demenzstadien der Alzheimer-Krankheit mit bestätigter Amyloid-Pathologie. Studien hatten gezeigt, dass Kisunla den kognitiven und funktionellen Abbau bei Alzheimer "signifikant" verlangsamt. Der Kurs von Eli Lilly befindet sich seit August 2024 in einem moderaten Abwärtstrend.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Siewieder beenden, das gilt nur wenn Sie über unsere Website buchen. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!