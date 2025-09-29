Mainz (ots) -
Woche 40/25
Mittwoch, 01.10.
Bitte Programmänderung beachten:
6.25 Terra X
Ein Tag im Mittelalter
Deutschland 2016
"ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.10 Uhr wie vorgesehen)
"heute xpress" um 8.13 Uhr entfällt
Freitag, 03.10.
Bitte Programmänderung beachten:
"heute xpress" um 9.28 Uhr entfällt
Woche 41/25
Sonntag, 05.10.
Bitte Programmänderung beachten:
"heute xpress" um 9.43 Uhr entfällt
Montag, 06.10.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.40 Die sieben Mythen der Antike
Deutschland 2023
"Ancient Apocalypse: Die Osterinsel" entfällt
7.10 Leschs Kosmos
Die Weltretter? - Wir brauchen neue Superhelden!
Deutschland 2024
(weiterer Ablauf ab 7.35 Uhr wie vorgesehen)
"heute xpress" um 8.13 Uhr entfällt
Dienstag, 07.10.
Bitte Programmänderung beachten:
6.25 ZDF-History
Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten
Deutschland 2016
"Leschs Kosmos: Deepfakes - der Manipulation ausgeliefert?" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.10 Uhr wie vorgesehen)
"heute xpress" um 8.13 Uhr entfällt
