Frankfurt am Main (ots) -Beim zweiten Life Insurance Innovation Circle von BearingPoint, HBA-Consulting, myPension, ODDO BHF und Vanguard wurde im Klartext über die Zukunft der Altersvorsorge gesprochen und wichtige Impulse für Reformen und Innovationen in der Lebensversicherung gegeben. Referenten aus Forschung und Wirtschaft sowie Verbandsvertreter setzten hochwertige Akzente.Damit Lebensversicherer nicht weiter an Marktpräsenz einbüßen, ist ein radikales Umdenken ihrer Geschäftsmodelle erforderlich. Denn seit Jahren stagnieren die Neugeschäftszahlen und auch der Bestand an Kunden schmilzt, demographisch bedingt, immer stärker ab. Durch ausbleibende Produktinnovationen und die viel zu zaghaft angegangene digitale Transformation des eigenen Geschäftsmodells wird der Abstand zu neuen Mitbewerbern um Altersvorsorgekunden immer größer. Zur Einordnung: Trade Republic, der größte Neo-Broker Deutschlands, konnte im Jahr 2024 ca. 2,8 Mio. Neukunden hinzugewinnen. Und somit mehr als die gesamte Versicherungsbrache, die es im Jahr 2024 insgesamt auf lediglich 2,4 Mio. Neukunden schaffte. Um diese Entwicklung zu stoppen, sind umfassende Veränderungen in den Bereichen Vertrieb, Produktgestaltung und IT-Infrastruktur notwendig.Beim zweiten Life Insurance Innovation Circle von BearingPoint, HBA-Consulting, myPension, ODDO BHF und Vanguard nahmen die Teilnehmer auf dem Podium kein Blatt vor den Mund - sie sprachen mit ungeschönter Analyse über den Reformstau in der Altersvorsorge, die zukünftige Rolle der Lebensversicherer und über die Unterschiede in den regulatorischen Rahmenbedingungen.Verschärfter WettbewerbUm möglichst unterschiedliche Perspektiven in die Diskussion einzubringen, wurde das hochkarätig besetzte Panel bewusst aus verschiedenen Bereichen der Branche zusammengestellt. Thomas Soltau, CEO von Smartbroker+, sprach als Vertreter der neuen "Challenger" in einem Impulsvortrag und hob die Vorteile der Neo-Broker gegenüber Lebensversicherungslösungen hervor: kostengünstiger, transparenter, renditestark - und vor allem digital überlegen. Moritz Schumann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, betonte hingegen, dass modernere Rentenversicherungen mit geringerer Garantie vielen konservativen deutschen Sparern überhaupt erst den Weg in kapitalmarktorientierte Altersvorsorgelösungen ebnen würden. Georg Kornmayer, Geschäftsführer des Maklerpools Fondsnet, bestätigte, dass ein Großteil der Lebensversicherungsbranche auf den verschärften Wettbewerb nicht vorbereitet sei und massiv an Marktanteilen zu verlieren drohe, wenn Neo-Brokern und anderen Wettbewerbern der Zugang zur Altersvorsorge geöffnet werde. Stefan Weinert, Global Head of Insurance bei der Deutschen Bank, betonte, dass Beratungsangebote auch zukünftig im komplexen Markt für Altersvorsorgelösungen eine wichtige Rolle spielen und es generell darum gehe, mehr Menschen für die Altersvorsorge zu gewinnen."Frühstart-Rente" - ein Ablenkungsmanöver?Beim Thema "Frühstart-Rente" war sich die Runde schnell einig: Diese dürfe nicht als losgelöste Produktlösung eingeführt werden. Viel wichtiger sei es, so schnell wie möglich eine Reform der Riester-Rente umzusetzen, um der "mittleren" Generation der heute 30- bis 50-Jährigen eine geförderte und sinnvolle Vorsorge zu ermöglichen. Cvetelina Todorova, Leiterin Altersvorsorgepolitik beim BVI, warnte, dass die Frühstart-Rente nicht zu einem Ablenkungsmanöver werden darf, um den Druck von der Politik zu nehmen, eine echte Altersvorsorge-Reform für den Großteil der Bevölkerung auf den Weg zu bringen.Wie viel Verbesserungsbedarf und gleichzeitig Wachstumspotential im Geschäftsmodell Lebensversicherung noch steckt, zeigte sich in den folgenden Vorträgen branchenbekannter Experten.Massive Herausforderungen in Vertrieb und ProduktentwicklungDr. Reiner Will stellte die aktuelle Wiederanlagestudie der Assekurata vor. Durchschnittlich rund 135 Mio. Euro an Kundengeldern werden jeden Tag von Lebensversicherern ausgezahlt. Damit verlieren Versicherer jährlich mehr Kundengelder, als sie über Einmalanlagen gewinnen. Auch in der Rentenphase mangelt es seit Jahren an Innovationen und leistungsfähigen Produkten, wie Frank Genheimer von New Insurance Business und Alberto del Pozo von myPension aufzeigten. Beide warnten: Auch hier werden Fondsgesellschaften, digitale Vermögensverwalter und Neo-Broker demnächst mit neuen, intelligenten Auszahlplänen den Konkurrenzdruck massiv erhöhen.Sascha Ahmadi von HBA-Consulting AG skizzierte die notwendige nächste Entwicklungsstufe der klassischen Produkte, um den Kundenanforderungen für eine bezahlbare Altersvorsorge gerecht zu werden. Einen wesentlichen Produktbestandsteil beleuchtete Prof. Dr. Alexander Kling vom ifa Ulm und gab tiefe Einblicke in die Funktionsweisen von unterschiedlichen Glättungsverfahren, die den direkten Einfluss von Kapitalmarktschwankungen (aktienorientierter Produkte) auf die Kunden abmildern sollen.Julian Hosse von Vanguard präsentierte die 24. Auflage der Studie "How America Saves" und zeigte auf, was vom US-Markt gelernt werden kann und welche Rolle Modellportfolios dabei spielen.Effizienzsteigerungen durch neue TechnologienEine Lösung für die vielen Herausforderungen der Lebensversicherer könnte im intelligenten Einsatz neuer Technologien und Innovationen liegen. Prof. Dr. Andreas Hackethal stellte die an der Frankfurter Goethe-Universität entwickelte Seasn-App vor und ermutigte die anwesenden Versicherer, die Generation Z (und andere) künftig gezielter durch passende Finanzplanungstools anzusprechen, die mithilfe künstlicher Intelligenz immer präziser werden.Maxim Pertl präsentierte die cloud-native Front-to-Back-Investment-Management-Plattform von Clearwater Analytics, die speziell auf das moderne FLV-Geschäft ausgerichtet ist und wesentliche Funktionalitäten KI-gestützt optimiert. Ralf Reisinger von BearingPoint gab einen Einblick in den aktuellen Stand der "Kaleidoscope-Studie Leben" hinsichtlich Status und Herausforderungen der Branche bei der Transformation der Kernversicherungssysteme. Georg Knümann von BearingPoint zeigte, wie rasant die Entwicklung von KI voranschreitet und dass zukünftig Software per Sprache schnell, einfach und weitestgehend ohne Programmierer durch den Einsatz von GenAI generiert werden kann und dadurch signifikante Einsparungspotenziale erzeugt werden.Die Zukunft der LebensversicherungAm Ende des Tages wurde allen Anwesenden bewusst: Die Lebensversicherung hat eine Zukunft. Aber nur wenn sie sich jetzt unmittelbar in einen kompromisslosen und tiefgreifenden Transformationsprozess begibt, der sowohl den Vertrieb, die Produkte als auch die bestehende IT-Infrastruktur umfasst. 