Linz (www.anleihencheck.de) - Der zuletzt in den USA veröffentlichte PCE-Index zieht mit 2,7% im August leicht an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der PCE-Index messe die Konsumentenausgaben der US-Haushalte und gelte als wichtiger Indikator für die Federal Reserve (FED). Die Kerninflation bleibe im August mit 2,9% unverändert, liege jedoch nach wie vor über die präferierten 2% der Notenbank. Vergangene Woche habe die FED ihren Leitzins um 0,25% gesenkt. Wie die FED weiter vorgehen werde lasse sich FED-Chef Jerome Powell noch offen. Der Markt rechne jedoch bis Jahresende mit einer weiteren Zinssenkung um 0,25%. (29.09.2025/alc/a/a) ...

