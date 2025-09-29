Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG verstärkt das Führungsteam im Geschäftsbereich Asset Servicing, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dr. Philipp Wösthoff wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 die Position als Head of Relationship Management Real Assets übernehmen. In dieser Funktion wird er die beiden Relationship Management-Teams in Deutschland sowie Luxemburg verantworten. Damit übernimmt er die Betreuung und Weiterentwicklung der bestehenden Kundenbeziehungen im Bereich Real Assets mit einem Gesamtvolumen von rund 150 Mrd. Euro Assets under Depository sowie der zugehörigen Bankdienstleistungen. Er wird an Dr. Holger Sepp, Vorstandsmitglied und unter anderem verantwortlich für das Asset Servicing, berichten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
