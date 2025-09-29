© Foto: Christoph Hardt - Panama PicturesElectronic Arts steht vor einer möglichen Übernahme im Wert von 50 Milliarden Dollar. Die Aktie reagiert mit kräftigem Kurssprung und sorgt für Aufsehen.Electronic Arts (EA), der Spieleentwickler hinter Erfolgsreihen wie "Battlefield", "FC" (ehemals FIFA) und "Sims", steht offenbar kurz vor dem Rückzug von der Börse. Nach Informationen von Reuters verhandelt ein Investorenkonsortium um die Private-Equity-Gesellschaft Silver Lake, den saudischen Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) und die Investmentfirma Affinity Partners, gegründet von Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, über eine Übernahme, die EA mit rund 50 Milliarden Dollar bewerten würde. Ein Abschluss könnte bereits diese …Den vollständigen Artikel lesen ...
