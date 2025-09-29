Hamburg (ots) -In die Pedale treten für den guten Zweck: Am 18. September haben rund 90 Mitglieder im Hamburger FitX-Studio beim dreistündigen Charity-Workout gemeinsam ein starkes Zeichen für die Herzgesundheit gesetzt. Für jede gefahrene Minute auf einem Indoor-Cycling-Bike spendete FitX einen Euro an die Deutsche Herzstiftung - am Ende kam eine vierstellige Summe zusammen, die auf 5.000 Euro aufgerundet wurde. Das "Cycle for Charity"-Event fand anlässlich des heutigen Weltherztags statt und unterstreicht die Bedeutung von Prävention und regelmäßiger Bewegung für die Herzgesundheit.Gemeinsam mit der Deutschen Herzstiftung möchte FitX auf die Bedeutung regelmäßiger Bewegung und eines gesunden Lebensstils aufmerksam machen. Inhaltlich fokussiert sich die Deutsche Herzstiftung in diesem Jahr in der Kommunikation auf die "Big Five" - die fünf beeinflussbaren Risikofaktoren, die unser Herz belasten und gefährden: Bluthochdruck, Rauchen, hohes Cholesterin, Diabetes und Übergewicht. Ebenso zentral ist Prävention durch Bewegung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, pro Woche mindestens 150 Minuten körperlich aktiv zu sein - am besten mit moderater bis hoher Intensität.Auch die Deutsche Herzstiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, hierzu wichtige Aufklärungsarbeit zu leisten. "Mit dieser Spendenaktion zugunsten der Arbeit der Deutschen Herzstiftung wurde zugleich die Bevölkerung für einen der wichtigsten Bausteine in der kardiovaskulären Prävention sensibilisiert: Bewegung und Fitness für das Herz und Kreislauf. Wir danken FitX und allen Teilnehmer:innen für ihr großes Engagement bei dieser Aktion", betont Martin Vestweber, Geschäftsführer der Herzstiftung.Bereits vor dem Workout wurden bei einem Panel Talk die Ergebnisse der aktuellen YouGov-Befragung "Wie fit ist Deutschland?" (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fitx.de%2Fneuigkeiten%2Fnews%2Fyougov-befragung-fitx-und-die-deutsche-herzstiftung-zeigen-wie-fit-ist&data=05%7C02%7Cpresse%40fitx.de%7Cf74c33d2b7b840c5153d08ddff3484bc%7C4cf947dff52544f6981821280539a8ac%7C0%7C0%7C638947323236809706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=hd%2BEJOfcyqrVNSxt%2F1TGoRULiFFr%2BHBg6EV0OwPCbfs%3D&reserved=0) vorgestellt, die FitX in Kooperation mit der Deutschen Herzstiftung durchgeführt hat. Die Befragung beleuchtet das Bewegungsverhalten, den Gesundheitszustand der Deutschen und auch den Wissensstand über Risiken von Bewegungsmangel und seine Folgen auf das Herz. Expert:innen aus Medizin und Sport diskutierten spannende Einblicke in die Sportgewohnheiten und gaben Impulse, wie Bewegung in den Alltag integriert werden kann."Bewegung ist die beste Prävention - und gemeinsam macht sie am meisten Spaß", sagte Mahssa Noori, Managing Director der FitX Deutschland GmbH. "Mit dem Charity-Workout wollten wir nicht nur Spenden für die Herzstiftung sammeln, sondern auch mehr Bewusstsein für Herzgesundheit und Bewegung schaffen."Über die Deutsche Herzstiftung e.V.Die Deutsche Herzstiftung e. V. (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.herzstiftung.de%2F&data=05%7C02%7Cpresse%40fitx.de%7Cf74c33d2b7b840c5153d08ddff3484bc%7C4cf947dff52544f6981821280539a8ac%7C0%7C0%7C638947323236841753%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=W25hxlog3tLw4gNrenCpD1hpgcRk9QG1%2BcJO2bwiH80%3D&reserved=0) wurde 1979 gegründet und ist heute die größte gemeinnützige und unabhängige Anlaufstelle für Patienten und Interessierte im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zu den Hauptaufgaben der Herzstiftung gehört es, Patienten in unabhängiger Weise über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, deren Vorbeugung sowie über aktuelle Diagnose- und Therapiemöglichkeiten aufzuklären. Bekannt ist die Herzstiftung außerdem durch ihre bundesweiten Aufklärungskampagnen und als wichtige Förderinstitution in der Herz-Kreislauf-Forschung. Die hohe Qualität ihrer Informationsangebote beruht nicht zuletzt auf der Expertise der rund 500 Herzspezialisten im Wissenschaftlichen Beirat der Herzstiftung. Schirmherrin ist Barbara Genscher.Über FitX2009 gegründet, ist FitX (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fitx.de%2Fneuigkeiten%3Fpresse&data=05%7C02%7Cpresse%40fitx.de%7Cf74c33d2b7b840c5153d08ddff3484bc%7C4cf947dff52544f6981821280539a8ac%7C0%7C0%7C638947323236860210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=9tgf8VO1mOGL3M1ECjub8KHAwjL0NCWHMztoAjYtep0%3D&reserved=0) heute mit über 100 Studios und mehr als 1.000.000 Mitgliedern der zweitgrößte Fitnessbetreiber in Deutschland. Dabei hat das Unternehmen aus Essen eine klare Vision: FOR ALL OF US. FitX möchte Fitness für jede:n zugänglich machen. Als Unternehmen glaubt FitX an die Veränderungskraft von Fitness, denn Fitness überwindet Sprachbarrieren und Äußerlichkeiten. Bei FitX ist jede:r willkommen, unabhängig von Alter, Trainingslevel oder Herkunft. Dabei steht FitX für ein faires und transparentes Fitnessangebot: 29 Euro pro Monat für 24h-Öffnungszeiten, individuelle Trainingsbetreuung, eine große Auswahl an Kursen und sieben Trainingsbereiche auf mindestens 1.800 Quadratmetern. Die einmalige Anmeldegebühr beträgt 29 Euro. Getränke, Duschen und Parkplätze sind inklusive. Jedes Mitglied kann deutschlandweit in allen FitX-Studios trainieren.Pressekontakt:Pressestelle FitXJohanna PistorE-Mail: presse@fitx.deTel: +49 2018067457-62Original-Content von: FitX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117451/6127362