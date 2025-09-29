In wenigen Tagen wird die Deutsche Börse um eine Aktie reicher. Das namhafte Medizintechnikunternehmen Ottobock wird am 9. Oktober an die Frankfurter Wertpapierbörse gehen. Mit einem Volumen von knapp über 4 Milliarden € wird es nicht nur einer der größten, sondern auch spannendsten Börsengänge in diesem Jahr. Wie sehen die Details des IPOs aus? Und ist die Ottobock-Aktie einen Kauf wert? Details zum Börsengang Ottobock plant, seine Aktien in einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de