DJ BA: Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt schwach

DOW JONES--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im September schwach geblieben. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) verharrte bei 98 Punkten, wie die Bundesagentur mitteilte. Der Index lag damit den dritten Monat hintereinander unterhalb des Referenzwertes von 100 Zählern. "Der gemeldete Personalbedarf bleibt im Kontext der wirtschaftlichen Schwäche weiter schwach", erklärte die BA. Im Vergleich zum Vorjahresmonat hat der BA-X 9 Punkte verloren.

Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen ist gegenüber dem September 2024 in fast allen Wirtschaftszweigen gesunken und zwar zum Teil in zweistelliger prozentualer Höhe. Einzige Ausnahme war der öffentliche Bereich, der über dem Vorjahr rangiert.

Besonders stark zeigten sich die prozentualen Rückgänge im Gastgewerbe, bei den Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen und bei Information und Kommunikation. Absolut betrachtet waren die größten Rückgänge bei Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen, im Handel und in der Zeitarbeit zu konstatieren.

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2025 05:39 ET (09:39 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.