Der Fahrplanwechsel bei der Bahn verspricht eine dichtere Taktung, neue Verbindungen und verbesserten Fernverkehr. Alte Probleme bleiben aber bestehen. Mit dem Fahrplanwechsel 2026 will die Deutsche Bahn den Fernverkehr deutlich ausbauen und effizienter gestalten. Ab Dezember 2025 erhalten laut Pressemitteilung der Bahn 21 Städte im Fernverkehr eine Anschlusstaktung von 30 Minuten. Zugleich kündigt die DB weitere Änderungen an: neue Direktverbindungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n