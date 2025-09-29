Mit dem InnoWard werden jedes Jahr innovative Projekte in der Versicherungswirtschaft prämiert, die in den Bereichen berufliche Erstausbildung bzw. Personalentwicklung und Qualifizierung angesiedelt sind. Erstmals wurde in diesem Jahr der Sonderpreis Demokratiebildung vergeben. Bei der inzwischen 21. Auflage des Branchenpreises InnoWard wurden erneut innovative Bildungsarbeit in der Versicherungswirtschaft in den beiden Kategorien "Berufliche Erstausbildung" sowie "Personalentwicklung und Qualifizierung" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
