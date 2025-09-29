EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



29.09.2025 / 12:23 CET/CEST

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

29. September 2025

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 22. September 2025 bis einschließlich 26. September 2025 wurden insgesamt 2.014.549 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 22.09.2025 359.366 37,1914 13.365.324,65 Xetra 22.09.2025 217.077 37,2064 8.076.653,69 CBOE Europe (CEUX) 22.09.2025 30.933 37,2445 1.152.084,12 Turquoise Europe (TQEX) 22.09.2025 54.023 37,1622 2.007.613,53 Aquis Europe (AQEU) 23.09.2025 133.002 37,5481 4.993.972,40 Xetra 23.09.2025 106.993 37,5476 4.017.330,37 CBOE Europe (CEUX) 23.09.2025 21.439 37,5763 805.598,30 Turquoise Europe (TQEX) 23.09.2025 16.430 37,5548 617.025,36 Aquis Europe (AQEU) 24.09.2025 253.670 37,8790 9.608.765,93 Xetra 24.09.2025 189.660 37,9052 7.189.100,23 CBOE Europe (CEUX) 24.09.2025 29.174 37,8809 1.105.137,38 Turquoise Europe (TQEX) 24.09.2025 23.177 37,8899 878.174,21 Aquis Europe (AQEU) 25.09.2025 235.901 37,8186 8.921.445,56 Xetra 25.09.2025 142.603 37,8066 5.391.334,58 CBOE Europe (CEUX) 25.09.2025 26.534 37,8481 1.004.261,49 Turquoise Europe (TQEX) 25.09.2025 23.379 37,8431 884.733,83 Aquis Europe (AQEU) 26.09.2025 73.969 38,0497 2.814.498,26 Xetra 26.09.2025 63.103 38,0500 2.401.069,15 CBOE Europe (CEUX) 26.09.2025 8.010 38,0344 304.655,54 Turquoise Europe (TQEX) 26.09.2025 6.106 38,0643 232.420,62 Aquis Europe (AQEU)

Gesamt 2.014.549

37,6120 75.771.199,20



Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht ( https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html ).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

1. Juli 2025 bis einschließlich 26. September 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 10.847.240 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

