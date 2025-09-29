Berlin (ots) -Prof. Dr. A. Aldo Faisal ist Professor für Digital Health mit Schwerpunkt Data Science in den Lebenswissenschaften an der Universität Bayreuth in Kulmbach und dem Imperial College London. In der neuen Podcast-Folge von "Sprechende Medizin" spricht Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt mit ihm über die aktuellen Entwicklungen bei Künstlicher Intelligenz (KI) in der Medizin - und über die vielen Möglichkeiten, die KI der Medizin bietet. Dies ist der erste Teil des Gesprächs. Teil 2 erscheint am 2. Oktober 2025.Die aktuelle Podcast-Folge von "Sprechende Medizin" finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf der Website der Bundesärztekammer (https://www.bundesaerztekammer.de/presse/informationsdienste/podcast-sprechende-medizinc12211).Pressekontakt:BundesärztekammerDezernat Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel.: (030) 4004 56 700Fax: (030) 4004 56 707E-Mail: presse@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/6127482