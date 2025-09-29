Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Marktbewegungen europäischer Rentenwerte hielten sich in der vergangenen Woche in engen Grenzen, so die Analysten der DekaBank.Auch bei den Zinssenkungserwartungen an die EZB habe sich kaum etwas verändert. Diese seien ohnehin schon sehr gering gewesen und nochmals etwas eingedampft worden. Bis März 2026 stünden sie bei nur noch 7 Basispunkten (Bp). Auch in den USA seien die Zinssenkungserwartungen leicht reduziert worden und bis Oktober 2026 um 12 Bp zurückgegangen, wobei weiter knapp vier Zinsschritte eingepreist würden. In der vergangenen Woche sei der Primärmarkt über alle Segmente hinweg sehr aktiv gewesen. Die Anleihen seien mit hohen Zeichnungsquoten und teilweise starken Sekundärmarktperformances sehr gut aufgenommen worden. Bundesanleihen hätten trotz der geringen Renditebewegungen in der Performance ein wenig gegenüber Frankreich und Italien aufholen können. (29.09.2025/alc/a/a) ...

