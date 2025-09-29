Mazda hat in China gemeinsam mit seinem Partner Changan das 4,85 Meter lange Mittelklasse-SUV EZ-60 auf den Markt gebracht, das als reines BEV oder mit Range Extender erhältlich ist. Ab 2026 soll es unter dem Namen Mazda CX-6e auch nach Europa kommen. Mazda und der nationale Autogigant Changan entwickeln und produzieren gemeinsam für den chinesischen Markt New Energy Vehicles. Wenn es um die Verkaufszahlen geht, dürfte das 4,85 Meter lange Mittelklasse-SUV ...Den vollständigen Artikel lesen ...
