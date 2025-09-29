© Foto: Marijan Murat - dpa

Mit KI-Modellen zur Bildgenerierung sorgt Black Forest Labs für Furore, die Bewertung des deutschen Hoffnungsträgers explodiert. Zu den Geldgebern zählt auch ein Branchenriese aus den USA.Vor Kurzem erst hat das Freiburger KI-Startup Black Forest Labs seinen ersten Geburtstag gefeiert. Doch schon bald könnten wieder die Korken knallen: Denn in seiner nächsten Finanzierungsrunde könnte das im August 2024 gegründete Start-Up auf eine Bewertung von bis zu vier Milliarden US-Dollar kommen. Damit wäre das Unternehmen nach nur 14 Monaten das zweitwertvollste KI-Startup Deutschlands - hinter der auf KI spezialiserten Rüstungsfirma Helsing mit zwölf Milliarden Euro. Laut Berichten der Financial …