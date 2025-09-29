DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 29.09.2025

(NEU: Details Ottobock) Ottobock SE & Co KGaA ERSTNOTIZ: 09. Oktober 2025 BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel SITZ: Duderstadt BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 30. September bis 7. Oktober BOOKBUILDINGSPANNE: 62 bis 66 Euro VOLUMEN (WERT): 766 bis 808 Mio Euro (davon 100 Mio EUR aus Kapitalerhöhung) VOLUMEN (STÜCK): 12,3 Mio Aktien (inkl Greenshoe) GREENSHOE: 1,6 Mio Aktien BEWERTUNG: 4,0 bis 4,2 Mrd Euro KONSORTIALFÜHRER: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs KONSORTIALMITGLIEDER: BofA Securities, UBS, Jefferies, Unicredit, Commerzbank Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) AG & Co KGaA ERSTNOTIZ: Mitte Oktober 2025 als Spin-Off BRANCHE: Rüstungsgüter (U-Boote, Schiffe) SITZ: Kiel VOLUMEN (STÜCK): Mutterkonzern behält mit 51% die Mehrheit Vincorion Advanced Systems GmbH ERSTNOTIZ: zum Jahresende 2025 oder 2026 (Bericht) BRANCHE: Rüstung SITZ: Wedel BEWERTUNG: spekulativ 1 Mrd Euro KONSORTIALFÜHRER: Rothschild KONSORTIALMITGLIEDER: Berenberg, BNP Paribas, JP Morgan Uniper SE ERSTNOTIZ: Möglicher Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile offen BRANCHE: Energieversorgung SITZ: Düsseldorf KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS TK Elevator GmbH ERSTNOTIZ: Advent und Cinven bereiten Börsengang für 2026 vor (Bloomberg-Bericht Sept. 2025) BRANCHE: Aufzugtechnik SITZ: Düsseldorf BEWERTUNG: 23 Mrd Euro (Februar 2025) KNDS NV ERSTNOTIZ: Börsengang 2026 realistisch (CEO im Sept 2025) BRANCHE: Rüstung SITZ: Amsterdam BASF-Sparte Agricultural Solutions ERSTNOTIZ: BASF will nach 2027 Voraussetzungen für IPO einer Minderheitsbeteiligung schaffen BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut SITZ: Limburgerhof Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1) ERSTNOTIZ: nicht vor 2025 (Unternehmen) BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse) ERSTNOTIZ: Deutsche Börse prüft IPO (Aussage Dt-Börse-CEO am 12. Februar 2025) BRANCHE: Indizes und Datenanalyse Personio ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024) BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter SITZ: München BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar Selfio (Tochter der 3U Holding) ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U) BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte SITZ: Bad Honnef Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares) ERSTNOTIZ: angepeilt ist 2025 BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente) SITZ: Frankfurt Contentful ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC) SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021) HH2E ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler SITZ: Düsseldorf Celonis SE ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) SITZ: München BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde) DKV Mobility ERSTNOTIZ: Zuletzt Rückzug von CVC BRANCHE: Tankkarten-Anbieter SITZ: Ratingen Raisin GmbH ERSTNOTIZ: IPO laut Medienbericht (Handelsblatt, März 2025) für 2026 realistisch BRANCHE: Finanzdienstleistungen SITZ: Berlin Mobile.de ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus BRANCHE: Auto-Anzeigen SITZ: Kleinmachnow BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro ===

September 29, 2025

